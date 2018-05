E-PRIA on avatud: 20 toetuse peale jagatakse laiali ligi 200 miljonit eurot

Taotluste liike on kokku ligi paarkümmend ning nende maksmiseks on eelarves üle 196 miljoni euro. Tööpäeva alguseks oli kümmekond taotlust juba laekunud, eeldatavalt esitatakse neid tänavu kokku üle 14 500.

Juba 2017. aastal esitasid 92 protsenti pindalatoetuste soovijatest taotluse e-PRIAs. Selle kasutajaid abistavad nii elektroonilised juhendid ja abiinfo e-PRIAs kui ka PRIA teenindusbüroode töötajad. Maakondlikes teenindusbüroodes saab kasutada e-PRIA kliendiarvuteid. Abi saab küsida ka infotelefonil 7377 679 ning Nõuandeteenistuse konsulentide kontaktid on veebilehel www.pikk.ee .

Toetuste hulgas on põllumeestele varasematest aastatest tuttavad otsetoetused, maaelu arengukava (MAK) toetused keskkonnasõbralikuks ja mahepõllumajanduslikuks tootmiseks, kohalikku sorti taimede ja ohustatud tõugu loomade kasvatamiseks, poollooduslike koosluste ja Natura-alade hooldamiseks jne. Esmakordselt saab taotleda MAK piirkondliku veekaitse toetust, et hoida nitraaditundlikel aladel põllumaad rohumaana või talvise taimkatte all.