Eestlane pidas Roomas kõne muldade seisundist

Maaeluministeeriumi kantsler Illar Lemetti pidas 2. mail avakõne Roomas toimuval mulla saastumise teemalisel rahvusvahelisel sümpoosionil. Oma kõnes rõhutas Lemetti, et muld on avalik hüve ja meie kõigi ühine ülesanne on peatada muldade seisundi halvenemine, vahendas Kertu Kärk maaeluministeeriumist.