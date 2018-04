Nädalavahetuseks maale III - väiksed külastamata sadamasopid ja suur kandlekontsert

Õues on läinud helgemaks ning ka päikeseloojang nihkub iga päevaga öö poole, alanud on laada- ja väliürituste hooaeg ja sestap on ka jälle uusi kohti, mida avastada ning isepäraseid üritusi, mida väisata. Maa Elu jätkab maaelu sündmuste lainel selle aasta kolmanda väljalaskega ning kutsub kõiki nädalavahetuseks maale - seekordne assortii on siin.