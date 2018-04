Enim toetusraha metsauuenduseks saavad erametsad

«Nii Erametsakeskuses kui Keskkonnaametis näeme igal aastal, et metsaomanike huvi oma metsi uuendada ja jätkusuutlikult majandada on kasvanud,» rääkis Erametsakeskuse nõukogu esimees ja Keskkonnaameti peadirektor Andres Onemar. «Eelkõige väikemetsaomanike motiveerimiseks istutustööd kohe ette võtta, planeerisime enim toetusraha just metsauuendusse,» selgitas ta.