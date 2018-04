Kasvatage naerist, et nautida seda suve alguses

Väga täpne pole ma harvendades olnud, sest väikseid värskeid naereid armastades teen peenral nagunii tihedalt järelülevaatusi ja mõnesentimeetrise läbimõõduga juurviljad kõlbavad juba süüa. Mullu jäi mul külv hiljemaks. Külvasin 14. mail, esimest korda harvendasin kuu lõpus ja juuli algul sain peenramaal käies sealt alati peotäie naereid võtta.

Olen kasvatanud kollase koorega ʻPetrowskit’, mis peaks olema vana Vene pärandsort. Olen selle maitsega väga rahul ja paremat ei otsigi, kuigi huvitav oleks ju katsetada nii seest kui väljast valge õrna maitsega sordiga ʻSnowball’. Väga ilusa välimusega on ʻPurple Top Milan’: lehtede all on sel sordil justkui lai lillakaspunane krae, juurvilja alumine pool on aga valge.

Jälgige, et naeris kasvu alguses kuivale ei jääks. Otse peenrale külvatud ristõieliste kurjad vaenlased maakirbud võivad naeritõusmed ruttu nahka panna. Et seda ei juhtuks, raputage pärast külvi naeripeenar üle 0,5–1 cm paksuse puutuhakihiga. Tuhk on ka väetiseks ja parandavat isegi naeri maitset. Tõusmeid pritsige küüslauguleotisega ja korrake pritsimist 3–4 päeva pärast.

Hilisemaks tarbimiseks mõeldud ja suvel külvatud naereid esimesed öökülmad veel ei ohusta, kuid tugevam külm rikub juurvilja maitset. Enne nende saabumist tuleb naerid üles võtta ja keldrisse liiva sisse hoiule panna.

Maitsev ja kasulik

Naerist on kasulik süüa, sest sealt saame B-grupi vitamiine ja C-vitamiini (seda on kaalikas küll rohkem), mineraalainetest kaltsiumi, kaaliumi, magneesiumi, naatriumi, fosforit, rauda. Naeris sobiks muidu väga hästi kaalujälgija toidulauale, paraku on aga märgatud, et eelroa või salatina pruugitud naeris sisalduvad eeterlikud õlid parandavad söögiisu. Rahvameditsiinis on naerist soovitatud süüa viletsate igemete tugevdamiseks ning ka kõhukinnisuse ja liigesepõletike korral. Naerimahlaga on tohterdatud vistrikke ja haavu ning võideldud isegi juuste väljalangemise vastu.

Tänapäeval tundub, nagu sööksid ja kiidaksid naerist peamiselt põhjapoolsetes piirkondades elavad rahvad, teistel on muidki maitsvaid vilju. Naeris on ammu kultuuristatud ja esmalt hakatud selle metsikut eellast hindama ja kasvatama siiski Lähis-Idas. Vana-Kreekas ja Vana-Roomas oli naeris lihtrahva igapäevatoit ja väidetavalt levis see taim mujale Euroopasse siis Rooma vägedega.

Kuulus Prantsuse köök hindab naerist siiani, tuntud ja hinnatud roog on näiteks part naeristega. Terve part pruunistatakse hautamisnõus, lisatakse maitseroheline, 1 kl puljongit, ½ klaasi valget veini ja hautatakse, kuni liha on pehme. Teises nõus hautatakse või ja pardirasva segus aga lisandina pehmeks naeriviilud ja terved pärlsibulad. Prantslased glasuurivad väikseid naereid: varasuvised juurviljad aurutatakse või keedetakse natuke pehmemaks ning seejärel pruunistatakse neid pidevalt segades pannil või ja suhkru segus. Või ja rasv sobivat eriti kollase koorega naeristega, rasv aitab meil omandada naeri karotenoide. Araabia maades, Koreas jm hinnatakse marineeritud naerist. Hiinas aga süüakse päikesekuivatatud naeriribasid sojakastmega.