Kevad katab looduse pidulaua

Metsa alt võib varsti leida kogritsaid, mürkleid, jänesekapsast. Praegu jookseb kasemahl, mis on neerude tööd parandava ja organismi puhastava toimega. Hiljem tulevad võililleõied, mida saab kasutada smuutides, toidukaunistuseks, võilillesiirupi ja -veini valmistamiseks. Kuuskede noored rohelised võrsed, mis samuti on söödavad, sobivad nii mikseris joogi valmistamiseks kui ka suhkru või agaavisiirupiga toormoosiks.

Viimane aeg on koguda kevadisi maapirnimugulaid, enne kui need kasvama hakkavad. Maapirnis olev suhkur ei imendu verre ega tõsta veresuhkrut, ent annab toidule hea magusa maitse. Magus maitse tekib keetes või praadides. Kuivatatuna on magusa pähkli maitse, toorena sobib salatitesse ja niisama söömiseks. Kuivatamiseks puhastada, lõigata õhukesed viilud (seda saab teha ka köögikombaini viilutajaga) ja kuivatada kiiresti toidukuivatis. Hea on lasta natuke aega närbuda, siis ei muutu lõikepind pruuniks. Maapirn sobib organismi puhastamiseks, sisaldab palju kiudaineid ja mineraale.