Tori tõugu varsa sündimine tekitas üleriigilise elevuse

Tori hobusekasvanduses läheb esmaspäev, 16. aprill ajalukku kui esimese Tori tõugu hobuvarsa ilmaletulek seitsme aasta järel. Varsakese ristiisa on ETV operaator Verner Vilgas, kes pakkus talle nimeks Aurelia. Hobuhooldaja Tuuli Rätsep uuris seejärel nime tähendust ning kui sai teada, et see on tuletatud sõnast aurum ehk kuld, jäigi mära Parii esiklapsele see külge.