Roostik on nende lindude lemmikpaik

Rootsiitsitaja on umbes varblasesuurune. Sugupoolte eristamine on hõlpus: isaslindudel on must pea ja kurgualune ning lai valge kaelus, turi on mustatriibuline, tiivad pruuni-mustatriibulised, selg hall ja alapool valkjas, emaste pealagi ja põsed on mustjaspruunid, tugev silmatriip hele ja haberiba valge, ülapool pruunikirju, alapool hele, küljed triipudega. Märtsi lõpuks on Lääne-Eesti asurkonna põhiosa kohale jõudnud ja kuivanud roostikust võib kuulda mahedaid langeva lõpuga kutsehüüde siü ja isaste ruttamata tempos laulu stipp stipp sria srisrisirr. Sisemaa pesapaigad hõivatakse vastavalt lumikatte sulamisele aprillikuu jooksul.