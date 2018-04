Ökoleib kogub populaarsust

Vana-Lõuna tänav Tallinnas lõhnab kevadisel päikeselisel hommikul leiva järele. Siin tegutseb hubane pagarikoda Pagar Võtaks. Pagarikoja teeb Eestis ainulaadseks see, et kogu kasutatav tooraine on mahe ja kõik tooted kannavad vastavat märgistust.

Pagarikotta tuleb jahu Koksvere veskist, külmutatud marjad, peet ja porgand Kopra Karjamõisast, munad Äntu mõisast, piim Pajumäelt ja kohupiim Saidafarmist. Kõik retseptid on tooraine spetsiifika järgi paika timmitud. Pagarikoja Pagar Võtaks asutaja Reet Rum räägib, et proovis ükskord kasutada teise tootja piima. „No ei tulnud Napoleoni kook välja,” sõnab ta. Sama on kohupiimaga, mille sõmerus on eri tootjatel isemoodi. „Saida kohupiimaga tuleb kohupiimakook kõige parem.” Samuti tuleb just Koksvere veskist õige jahvatusastmega jahu. Aga näiteks kolmeviljahelbeid tellime Lõuna-Eesti toiduvõrgustiku vahendusel Lauri-Jaani talust. Reet on oma töötajatega tarnijatel ka külas käinud. „Hea on teada, kust tooraine tuleb. Kliendid tunnevad ka selle vastu huvi, siis oskame täpsemalt rääkida,” sõnab ta.

Kallis tooraine

Aga näiteks šokolaad, rosinad ja roosuhkur tuleb osta hulgimüüja vahendusel kaugematelt turgudelt. Samas mahevõi tuleb Lätist, sest Eestis tehtud või on kolm korda kallim ja küpsetamiseks hästi ei sobi. Samuti tuleb välismaalt moos. „Ostsime Eestist kirsimoosi, mis oli kaks korda kallim,” räägib Reet. Ta teeb südame selles osas kõvaks, sest kliendid pole alati nõus kodumaist kallist toorainet kinni maksma. Pealegi tähendab sertifitseeritud ökomärk, et ka kaugemalt tulnud kraam on kontrollitud, usaldusväärne ja kvaliteetne. Reeda sõnul on ökotooraine laias laastus kolm korda kallim.

„Eestis on peale suurte leivatööstuste tekkinud palju väikseid pagarikodasid, ent ökoleiba ei valmista neist minu teada keegi peale meie,” selgitab Reet. Öko on Reeda jaoks missioon, võimalus pakkuda klientidele puhast toitu. Pagar Võtaks pood jääb kiviviske kaugusele Ida-Tallinna Keskhaiglast. Reeda sõnul saadavad arstid sinna patsiente, kellel on soovitatud loobuda gluteenist ja tarbida ilma lisaaineteta toitu. Kuigi mahe ei tähenda automaatselt ei gluteeni- ega laktoosivabu tooteid, pakutakse gluteeni piirata soovivale leivasõbrale tatraleiba.

Pagar Võtaks rukkileib valmib aga vanade traditsioonide järgi kääritatud juuretisega ilma igasuguste lisaaineteta.

Kuigi ettevõtte nimi viitab mänglevalt kõnekeeles levinud leebele sajatusele, juhib see tähelepanu tõsiasjale, et valmistaja ise sööks omatehtud toodangut. See on üpris tugev argument toote kvaliteedi osas. Maiuseid katsetab Reet oma lastelaste peal. „Neile meeldivad,” sõnab ta rõõmsalt.

Mahetort ideaalne lastepeole

Kuuendat aastat tegutseval ettevõttel läheb tõusvas joones, iga-aastane kasv on viis kuni kümme protsenti. Välja on kujunenud oma klientuur ja edasimüüjate kett on lai. Tooteid leiab Selverist, Rimi Talu Toidab osakonnast, Delicest, Solarisest, Kaubamaja Tallinna ja Tartu Toidumaailmast, Biomarketi kauplustest ja teistest ökopoodidest.