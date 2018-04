Heas mõttes hullud Puraviku veskisepad

Kõige meelsamini täidavad Lauri ja Harri suuremaid tellimusi, kus tahetakse näiteks renoveeritavasse majja täiskomplekti sepiseid: trepi- ja rõdupiirded, varikatused jms. Sellised tellijad on tavaliselt renoveerimisega tegelevad ehitusfirmad või majaehitajatest eraisikud. „Meie juurde tulevad inimesed, kes tahavad asju, mida teistel ei ole, ma ise olen samasugune. Kindlasti on sellised käsitöötooted vastupidavamad. Eks on neidki, kes leiavad, et meie kaup on kallis, aga rohkem on vastupidi imestajaid, et kuidas me nii soodsalt müüa saame. Siin on põhjuseks asjaolu, et pakume oma tooteid n-ö tehase- ehk sepikojahinnaga, ilma vahendajateta. Kui viiksime sepised müüki mõnda Tallinna vanalinna poodi, oleks sama ese müügis mitmekordse hinnaga. Nii arvavadki paljud asjatult, et sepis on hirmkallis,” selgitab Lauri.