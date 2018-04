Neljalapseline pere naudib Mõnustel mõnusat maaelu

Kui Linnumetsa tallu jõuame, on seal just lõppenud avatud talude päeva ettevalmistav Lääne-Harju Koostöökogu istumine. Selliseid kogunemisi on siin alatasa, sest pererahvas on hästi aktiivne ja nende uksed on alati kõigile huvilistele avatud. Ajakirjanikelegi pakutakse omatehtud värsket mozzarella’t koos musta küüslauguga, mis muidugi maitseb ülihästi.

Peremees Reino Bürkland ütleb, et juust tuleb iga kord isesugune, sest piim on erinev, olenevalt aastaajast ja sellest, kus ja mida lehmad söövad. Ta lisab, et tooraine tuleb naabrusest Sepa väiketalust, mille piim on kontrollitud ja kvaliteetne, lisaks teab ja tunneb ta karjatatavaid lehmi, nii et tervitab neid möödaminnes koguni nimepidi.

Loomulikult valmib Mõnuste juust ilma igasuguste kunstlike lisaaineteta ja on alati värske, sest seda tehakse just nii palju, kui on tellimusi. Eri maitsete saamiseks lisatakse köömneid, küüslauku, ürte, pipart ja sibulat. Juustust üle jäävast vadakust saab veel ricotta-määret, mida on pärast ürtide ja soola lisamist hea leiva või saia peale või näiteks lasanje vahele panna. Reino räägib, et neil on tuttav pere, kus laps ei saa piimatooteid tarbida, sest tal on piimavalgu ehk kaseiini talumatus, aga nende ricotta sobib talle väga hästi. Ise teevad nad sellest ka imemaitsvat toorjuustukooki.

Hiina meditsiin viis kokku

Kust see juustutegemine alguse sai, tunneme huvi. Kumbki pole toidutehnoloogiat õppinud ja tegu on seega harrastajatega. Reino on hoopis majandusmagistri kraadiga ja töötanud varem erasektoris finantsjuhina, aga kontoritöö ammendas ennast ning mees otsis midagi muud. Perenaine Maarja on erialalt bioloog ja kümme aastat ravimiäris töötanud.

Neid kaht viis aastal 2010 kokku Hiina meditsiin, mille tunnustatud guru Reino vend Rene Bürkland on. Nimelt osalesid mõlemad tervise parandamiseks Hiina meditsiini võimlemistrennis, kus nad teineteisele silma jäid. Reino õppis tollal Hiina meditsiini massööriks ja teeb seda tööd juustukoja pidamise kõrvalt siiani. Idee juustu teha saigi Reino ühelt kliendilt, kes oma lehmade piimast imemaitsvat kohupiima ja jogurtit tegi ning ükskord massaaži tulles oma toodangut kaasa tõi. Reino hakkas esialgu samuti jogurtit tegema, kuid see tundus talle liiga lihtne ja nii ta proovis vaikselt hoopis juustutegu. „Ta on selline, et kui midagi huvitab, siis läheb teemasse sügavuti sisse,” märgib kaasa selle kohta, et mees võis tundide kaupa itaaliakeelseid videoid vaadata, kus juustu tegema õpetati.