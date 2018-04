Adler Puit – mitu põlvkonda puidumehi

Adler Puidu taust ulatub üheksakümnendate algusse, kui Ago KEKis töötanud isa ja onu pidid hakkama endale uut tegevust ja leiba otsima ning leidsid lehekuulutuse, kus üks Pärnu mööblifirma otsis treitud taburetijalgade tegijat. Hakkajad mehed ehitasid ise valmis kopeer-treipingi ja asusid tootma. „Esialgu toimetasid nad koduses kõrvalhoones ja mina sain neid juba koolipoisina veidi aidata, meeldis. Hakkasin neilt puidutööd õppima,” meenutab Ago. Võimaluse avanedes osteti vallalt endale töökoda praeguses Tõstamaa tööstuskülas. „Vend Alo tegi osaühingu, tema aitab asju korraldada, mina saan puidutööle keskenduda. Samuti on pundis onu Jüri, kes on küll juba pensionil, aga toimetab iga päev töökojas ja on meile kogemustega väga suureks abiks.”

Kakskümmend tegevusaastat on Adlerite klientide ringi kõvasti kasvatanud. „Reklaami pole me teinud, kõik on läinud loomulikku rada pidi. Esialgu olid tellijad peamiselt kalurid ja metsamehed, üheksakümnendate lõpus ja kahetuhandendate alguses oli neil palju raha käes, mistõttu võib mereäärsetes külades praegugi palju meie tehtud treppe ja mööblit leida. Sealtmaalt on info meie kohta levinud, peamiselt elab meie klientuur Pärnu ja Tallinna kandis. Kodulehe kaudu tuleb ka päringuid, aga aktiivselt me ise kliente ei otsi. Viimastel aastatel on treppe ja mööblit tellitud enam-vähem võrdselt, treimise osakaal jääb neile veidi alla,” räägib Ago.

Astmetest nuppudeni

„Esimese trepi valmistasin paarkümmend aastat tagasi, sest üks tuttav oli kuulnud, et midagi me siin puiduga toimetame, ja temal on treppi vaja. Ei sobinud ära öelda. Enne esimese trepi kallale asumist tundus küll keeruline, arvutit siis veel polnud, tegin trepi joonised 1:1 mõõtkavas tapeedile, aga tulemus sai korralik. Poole aasta pärast tuli järgmine tellija ja buumi ajal oli tempo juba päris kibe. Praegu teen aastas keskeltläbi kuus treppi, materjaliks peamiselt saar. Vahel valmistan saarest astmed ja et hind soodsam oleks, ülejäänud osa männist.” Meeldejäävamatest treppidest toob Ago välja Pärnu restorani Edelweiss ja Taali mõisa paigaldatud trepid, Adler Puidu renoveeritud on ka Tõstamaa mõisas asuva kooli peatrepp. „Välismaale pole me murdma hakanud, aga Eesti ehitusfirmade tellimusel oleme nende esitatud mõõtude alusel kõik detailid valmis teinud, mõned trepid on Soome, Rootsi ja Norra läinud, aga paigaldamine jääb ehitusfirma teha. Eesti tellijate puhul algab minu ülesanne mõõtmisest ja lõpeb paigaldusega. Kahekümne aasta jooksul on vaid korra juhtunud, et mõõt ei klappinud ja tuli trepiga objektilt töökotta tagasi tulla,” jutustab Ago.