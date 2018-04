Maamess näitas üllatavalt kirevat maaelu

Nopri talu käis peremehe sõnutsi messil 15 aastat, aga siis tegi pausi. „Olid rahalised põhjused ja muud ka,” mainib ta. Aga tänavu otsustati taas kohal olla, et tutvustada oma uusi tooteid. Et samm õige oli, andsid märku talu leti taga tihedalt külg külje kõrval juustutükikesi suhu pistvad külastajad. Ole sa juustusõber või mitte, aga kui letil kirjad, et tegu nõgese-, kuusevõrse- või kukeseenejuustuga, siis raske on vähemalt maitsmata mööda minna.

Messi suure toidutelgi üks sagedasem toode tunduski juust olevat, ka meie lehes ilmub tihti teateid järjest uutest tulijatest juustutootjate ridadesse.

„Nii nagu ostja soovib, nii turg reageerib,” sõnab Niilo. „Nopril olid samad juustuseadmed, millega täna toodame, olemas 10 aastat tagasi, aga töötasid need seni väikestel tuuridel – Eesti rahva juustuhimu oli tagasihoidlik ja meie juustutegemisoskus kasin. Nüüdseks on need mõlemad kõvasti arenenud.”

Eestlaste arenenud juustumaitset näitavad küsimused, mida tootjaile esitatakse. „Sedasi oskavad küsida vaid asjatundjad,” kiidab Niilo. Näiteks päritakse laagerdusaja kohta ja kas tegu pastöriseeritud või pastöriseerimata piimaga. Küsimused viitavad, et inimesed teavad juustutootmisest palju. Ülisuure külastajate hulgaga mess on suurepärane võimalus ostjaid veelgi enam harida. „Keegi seda tööd meie eest ei tee, kui me ise tarbijat ei hari,” nendib mees.

Mai alguses kuulutatakse Eesti toidupiirkonnaks Pärnumaa ja sealseid maitseid oli tutvustamas meeskond Romantilise Rannatee ettevõtjatest. Riina ja Taivo Luik oma Luige puhketalu kaubaga olid ühed Romantiline Rannatee sildi all talukauba tutvustajaid. Nad mainisid, et enamik külastajatest polnud sellest mööda Läänemere turismipiirkondi kulgevast teest kuulnudki, neile oli hea kohe tutvustav brošüür pihku pista. On ju põnevaid toitudega seotud üritusi lähikuudel sealkandis rohkelt tulemas.

Luiged on Maamessil esimest korda ja Riina nendib, et väikesel tegijal on rahaliselt raske säärasele messile tulla, aga suurema tegija sildi alla ühinedes on see võimalik. Lisaks Pärnumaale olid mitme teisegi maakonna tegijad leidnud tänuväärse võimaluse üheskoos piirkonna tootjaid tutvustada.

Et Maamess on suurepärane võimalus uusi kliente leida, kinnitab ka Eesti suurima metsataimekasvataja Forestplanter juhatuse liige Mait Laidvee Tema sõnutsi on mess koht, kus oma vanade klientidega suhelda, ja igal aastal õnnestub messil ka uusi kliente leida.

„On neid, kes teavad väga täpselt, mida tahavad, on neidki, kes ütlevad, et mets on maha võetud ja nüüd uurivad, mida edasi teha, milliseid taimi osta võiks,” kirjeldab Laidvee.

Kartulid ja palmid