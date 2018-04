Kosel tehakse imeliku maitsega piimajooki

Miks selline kummaline, paljudele võõras toode? Selgub, et see on võõras ainult meile, aga mujal maailmas üsna laialt tuntud ja hinnatud. Seda keefirilaadset naturaalselt gaseeritud hapupiimajooki nimega airaan (Lightfoodis valmistatud airaanipudelitele on küll peale kirjutatud Airan, Airanas või Ayran, olenevalt turust) toodetakse ka Venemaal ja sealt Beniaminovi sõbrad selle idee saidki. Tegu on joogiga, mis end sadade aastate jooksul õigustanud ning toonud tervist ja kergendust väga paljudele. Airaanil on palju „sugulasi”, näiteks keefir, hapupiim ja jogurt. Ent on üks suur erinevus – aktiivne bakter. Tänu joogis sisalduvatele aktiivsetele piimhappebakteritele on toode biokeemiliselt äärmiselt aktiivne. Selle aktiivsuse suurendamiseks ja tervistava toime tugevdamiseks on välja töötatud eritehnoloogia. Hapendamise käigus luuakse bakterite arenemiseks eritingimused, mis soodustavad käärimist ja gaasi teket. Looduslik gaas eristabki airaani kõigist teistest klassikalistest hapupiimajookidest.

Beniaminovile on see hapupiimajook tuttav juba lapsepõlvest. Ta räägib, et eriti populaarne on see Kaukaasias ja Kesk-Aasias, samuti Türgis, Iraanis, Iraagis ja teistes maades, kus see on soojas kliimas kasutusel janu kustutamiseks. Näiteks populaarsetes Türgi filmides on airaan kogu aeg laual. Vanasti tegid perenaised seda kodus käsitsi ja andsid siis meestele suurtes anumates tööle kaasa. Et janu kustutamiseks nii palju jooma ei peaks, hakati hiljem sellesse pisut soola lisama. Praegugi juuakse seda paljudes riikides kogu päeva vältel vee asemel. Eestisse jääb vaid kümnendik toodangust, sest siinsetele inimestele on see võõras: tugevalt hapu ja soolane jook paneb meist enamiku esialgu nägu kirtsutama, aga võib ka harjumise korral meeldima hakata. Eriti kui tead, et see su sisemusele kasulik on. „Paljud minu Euroopa sõbrad on ka jooma hakanud ja ei saa enam pidama, nii et nende naised küsivad minult, kas olen sinna mingit droogi sisse pannud,” räägib Beniaminov silmade särades. Tegelikult sisaldab airaan vaid jogurtit, vett ja soola ning Eestis toodetu ka veidi hapendamise käigus tekkinud naturaalset gaasi.