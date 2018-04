Tori põrgulised seirasid Sindi paisu langetajate koosolekut

Praegu toimub Sindi paisu tarvis hange nii ehitustöödeks kui ka inseneri- ja omanikujärelevalve tellimiseks, et kontrollida ehitustööde kvaliteeti. Viimased hankepakkumused laekuvad teisipäeval (24.04.) ja ehitustööde pakkumuste tähtaeg on 2. mai.

Sindi paisu hankele on registreerinud 24 ettevõtjat, kes on dokumentidega tutvumas. Kohati väga detailseid küsimusi on esitatud üle 70, millele Keskkonnaagentuur peab vastama kolme tööpäeva jooksul.

Kui kõik läheb nii, nagu planeeritud, siis on juba juuli lõpus võimalik näha Pärnu jõel tegevust, usub Siim. Ehitustöö võiks kesta kaks madalveeperioodi. Seaduse järgi võib lõhe, jõe- ja meriforelli ning harjuse kudemis- ja elupaikade nimistus olevatel jõgedel jõesängis töid teha madalvee ajal juuni-juuli-august. Kahe aasta kuue kuu jooksul tuleb töö ära teha ja rajada kärestik. Kui jõe veetase alla lastakse, hakatakse tegelema ujulaga, toimub jõesette ja jõepõhja tõstmine Sauga-poolsele küljele.

Kuna viimastel aastatel on madalvee aega jätkunud siinkandis koguni oktoobrini, siis küsiti, kas erandkorras ei võiks tööde aega jõesängis pikendada. Sellele vastati, et pretsedent puudub, kuna keegi pole sellist taotlust esitanud.

Siimu arvates kestab aktiivne ehitus kaks aastat. Lisandub veel üks aasta pärast kärestiku valmimist, et rajada allavoolu kudealad.

Kuulajate hulgast küsiti, kas hanke võidab taas kõige odavama pakkumuse tegija. Peep Siim kinnitas, et on selle põhimõtte kaitseks valmis vaidlema. „Kvaliteedi tagab insener-omanikujärelevalve. Pakkuma nõrgad tulla ei saa, vaid kõvad tegijad, kes panevad kokku konsortsiumi. Hanke tingimused on määratud sellised, et nõrk ei pääse löögile. Peab olema kogemusi, vastavad projekti- ja objektijuhid, väga suur käive. Nõuame kogemust, mis tagab kvaliteedi,” põhjendas Siim.

Peale Sindi paisu on käsil teisedki paisud Pärnu jõe valgalal – Jändja ja Vihtra pais, kus kõik hanked õnnestusid ja töövõtjaga on leping sõlmitud. Jändja on muinsuskaitse all, mille osas on lahendus muinsuskaitseametiga läbi räägitud. Paisu keskossa tehakse auk, kust läheb edasi kärestik, mis on kaladele läbitav. Paisu osa taastatakse muinsuskaitseliselt vastuvõetaval kujul. Ülejärgmisel nädalal algab ehitus.

Üheksale objektile Pärnu jõe valgalas on plaanis tagada kalade läbipääs, tänu omanike vastutulelikkusele, kes olid isegi lahenduse leidmisest huvitatud. Seitsmele objektile hakatakse koostama tööprojekti.

Endrik Tõnsberg Eesti harrastuskalastajate liidust tutvustas kalandusentusiastidele, miks tänavu tähistati 21. aprillil ülemaailmset kalade vaba liikumise päeva. Maailma riikides levib üha enam arusaam, et insenertehnilised rajatised jõgedel takistavad mitte ainult looduslikku veevoolu, vaid häirivad ka loomulikku toitumisahelat. Esimest korda juhiti kaladele vaba liikumise võimaluse loomise vajadusele maailmas tähelepanu 2014. aastal, seejärel 2016. aastal, mil algatusrühm „Sindi pais” korraldas Eestis rahvakoosoleku Sindi paisu juures. Tänavu oli Tori rahvakoosolek esimest korda registreeritud ülemaailmse kalade vaba liikumise päeva rahvusvaheliste ettevõtmiste nimistus.

Pärast tummist ja liharohket kuuma talupojasuppi (lõhepüügile Pärnu jõest on vara mõelda), keskenduti Pärnu jõestiku tulevikule. Võeti vastu resolutsioon, millega toetatakse Pärnu jõe kalakaitsepiirkonna loomist, mida haldaks üks või mitu omavahel koordineeritud haldusüksust, mis tegeleksid geograafiliselt mõistlikus ulatuses jõelõikude või jõestiku osade haldamisega. Kohalikelt omavalitsustelt ja Keskkonnaministeeriumilt oodatakse huviliste kaasamist töögruppi, kes töötaks välja sellise haldusüksuse tõhusa mudeli. Töögrupi loomiseks tehti ettepanek Tori vallale ning esimese haldusüksuse tööleasumist oodatakse hiljemalt aasta jooksul.

Algatusrühma „Sindi pais” saatus selgub siis, kui sellele nime andnud objekt on ajalugu ning kaladele antud ülestõusmiseks roheline tuli.

Kala levik enne Sindi paisu ehitamist.

Tori all võib püüda haugi, lõhet, angerjat, särge, latikat, ahvenat, silmu ja tinti.

Vändra all on haugi, ahvenat, latikat, vimba, turba, angerjat, silmu ja harva lõhet.