Kalasadamate päev aitab leida oma kaluri

Päeva üks organisaator Toomas Armulik rõhutab, et nende peamine soov ongi, et inimesed näeksid, millega kalasadamad iga päev tegelevad ja leiaksid ka muul ajal tee sadamasse.

Kaluritele annab see päev võimaluse reklaamida paadist müüki. „Kalasadamates saaksid inimesed kaluritega kokkuleppel aasta läbi värsket kala osta. Loodame, et sel päeval võetakse kaluritelt telefoninumbreid, et edaspidi neilt otse kala küsida,” selgitab Armulik.

Harjumaal Viimsis asuva Leppneeme sadama kalur Peep Pärnamaa räägib, et tänavune jahedapoolne kevadilm pole seni soosinud kalapüüki, aga kalurid tegutsevad, et värske kala selleks päevaks merest välja tuua. Kindlasti on juba lootust räime saada, aga tema on oma võrkudest leidnud tänavu ka näiteks forelli ja siiga.

„Kui ei torma ja kalurid vähegi saavad merele minna, siis on mereäärsetes sadamates kindlasti räime saada,” usub Armulik. „See on muidugi selge, et keegi ei saa ühe ürituse pärast oma elu ohtu seada – kui ikka tormab, siis kalurid loomulikult välja ei lähe.”

Nii võiksidki mereäärsetesse sadamatesse minejad kaasa võtta pange või muud anuma räime jaoks, Pärnumaal on lootust hankida ka tinti ning väikestes kogustes saab kindlasti muudki kala.

Tänavu osaleb üle Eesti avatud kalasadamate päeval 23 sadamat. Igal sadamal on oma programm ja tegevust pakutakse tervele perele. Külastajad saavad osta värsket ja suitsutatud kala, õppida kalaroogasid valmistama, nautida mõne ansambli mängu, ise kala püüda ja mõnel pool koguni ise paadiga vee peale minna.

Sadamates on kohal kalateadlased ja kalakokad, saab osaleda käsitöötubades ja käia kalakohvikutes. Lastele toimuvad õpitoad, teadusteater ja õngekoolitused.

Päeva esindusüritus on seekord Pärnus Japsi kail, kus esinevad muu hulgas Sõpruse Puiestee, Kolme Põrsakese teadusteater, kalakokad Vladislav Koržets ja Hanno Kask, kalateadlane Henn Ojaveer ja toimub kala fileerimise õpituba.

Avatud kalasadamate päeva korraldavad Maaeluministeerium ja Kalanduse Teabekeskus.

Osalevad sadamad

Harjumaa: Ristna, Leppneeme, Hara, Tallinna Kalasadam

Hiiumaa: Salinõmme, Roograhu, Tärkma

Läänemaa: Dirhami, Puise

Peipsi: Kolkja, Räpina, Varnja

Pärnumaa: Japsi kai, Lindi, Võiste, Sauga kaluriküla

Saaremaa: Nasva, Ringsu

Virumaa: Toila, Võsu, Eisma