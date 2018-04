Maaeluminister toidukonverentsil: peame rõhutama oma puhast õhku ja mahetootmist

Minister rääkis veel, et kasutusele tuleks võtta taastuvenergia allikaid, arendada ressursitõhusaid tehnoloogiaid ning põllumajanduse innovatsioonisüsteemis võiksid erinevad osapooled aktiivsemalt osaleda. Samuti peaks nii riiklikul kui rahvusvahelisel tasandil olema tagatud parem koostöö avaliku ja erasektori vahel.

Tamm lisas, et Eesti põllumajandus- ja toiduainesektori konkurentsivõimet saab parandada mitmekesisemate ja tervislike toodete pakkumisega, mille järele on praegu juba üha suurem nõudlus. Samuti tuleks ministri sõnul tugevdada tarneahelat, mis aitaks leida uusi ekspordi sihtturge ning arendada uusi tooteid. «Mitmekesistada tuleks põllumajandussaaduste ja toidukaupade eksporti, et juurde tuleks nii sihtturge kui ekspordiväärtust. Rõhutama peaksime oma regionaalseid tugevusi – puhast õhku, mahetootmist ja palju muud,» lisas ta.