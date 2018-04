Amet pakub Paluküla hiiemäel spordisõpradele ja maausulistele kompromisslahendust

Kohalike vaidlused Raplamaal Kõnnumaa maastikukaitsealal asuva Paluküla hiiemäe kaitsmise teemal on kestnud aastaid. Ühelt poolt näevad kohalikud elanikud hiiemäge kui olulist puhke- ja sportimisala, kus peaks olema lubatud spordiürituste korraldamine ja spordikeskuse rajamine, teisalt on maausulised seisukohal, et ajalooline looduslik pühapaik peaks olema täiesti puutumatu.