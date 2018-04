Maamessi külastajad valisid lemmikuks Mummi talu kanarbiku mee

«See konkursile saadetud meepurkide kogus on tõepoolest muljettekitav,» rääkis Eesti Mesinike Liidu juhatuse liige Aleksander Kilk. «Ühelt poolt kiidab see raadio Elmar kuulatavust ja ajalehtede loetavust ning väljendab mesinike reageerimist üleskutsetele. Teiselt poolt näitab see huvi ja tähelepanu mee vastu ja samas ka soovi võistelda parima tiitlile,» rääkis Kilk.