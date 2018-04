Peretalu alustab ja lõpetab päeva kanepiga

Juba aastatuhande algusest on Tammejuure mahetalu TÜ olnud tunnustatud mahetootja. Lääne-Nigula vallas Suure-Lähtru külas asuva peretalu harida on ligi 600 hektarit maad, kuhu külvatakse igal aastal kombainide jagu kanepit ja mooni.

Kanepiõli, mis on pälvinud ka üleriigilise tiitli «Eesti mahetoode 2013», on pere uhkus. Peale kõige on kahes suuruses saadaval pudelil peal ka õnneliku pere pilt. Perenaise sõnade kohaselt sobib kanepiõli kasutamiseks igale poole – jogurtitele, smuutidele, ürdivõile, püreesupile, pudrule, dipikastmele, pestole, nahale, juustele – see on kõigest murdosa nimekirjast, mida kõike õliga teha saab.