Istikuid vali hoolikalt

Juba praegu on suurtes ostukeskustes hulgaliselt ilusaid lopsakaid istikuid müügil. Ettevaatust! See petlik ilu on enamasti tingitud tugevast üleväetamisest. Paljud taimed tuuakse meile müüki siis, kui siin alles õues külm. Need taimed tulevad kasvuhoonest ja isegi kui need on Hollandis või Kesk-Euroopas õues kasvanud, on sealne kliima tunduvalt soojem, seal puuduvad ka meie vastikud öökülmad.

Ärge kiirustage taimede ostuga! Sel kevadel kindlasti mitte, sest läinud talvel puudus ühtlane paks lumikate ja maa külmus sügavalt läbi. Arvasin, et ainult minu aias siin Põhja-Eestis on see probleemiks, et lumevesi ei imbu pinnasesse, aga mulle helistati Tartust ja küsiti nõu. Varem oleks pidanud küsima, sest istikule õues auku tehes tuli külmunud maa vastu ja pidi lausa kangi välja otsima. Lõuna poolt sisse toodud taimed saavad šoki, nende juured jäises mullas tööle ei hakka ja puu kuivab ära.

Praegu jääb üle oodata, kui meil öökülmaohtu enam pole ja muld on juba soe. Muidugi oleks hea osta meie puukoolides hästi talvitunud potiistikuid ja hoolega vaadata, ega okstel või tüvedel pole külmakahjustusi ning kas lehed on normaalse suurusega.

Okaspuudel saab vaadata, kas okaste värvus on liigile omane. See on näiteks siin talvitunud elupuudel kevadel veidi pruunikas, kuid võrsed on katsudes ikkagi elastsed.

Ettevaatlik tasuks olla sissetoodud elupuid ostes, eriti kui need on väikese mullapalliga võrgus, mis võib olla juba korraks läbi kuivanud kas pikal teel Hollandist Eestisse või müügikohas seistes. Kui elupuu juurestik korrakski läbi kuivab, siis kuivab puu ise ka varsti ära, kuigi te seda ise kastate korralikult.

Potililli võib osta aasta ringi, aga ostes tuleb istik tasakesi potist välja võtta ja vaadata, kas juured on normaalselt hargnenud või on need nii kaua potis olnud, et mulla asemel on tihke juurtest läbipõimunud nutsakas või on juured hoopis mädanenud.

Mul endal on hiljutine kurb kogemus näiteks tuua. Ostsin aianduskeskusest imekauneid täidisõielisi tulikaid, aga ei kontrollinud poes üle, milline on taimede juurestik. Juba järgmisel päeval olid ühe taime õied ja lehed lontis, võtsin potist välja ja selgus, et juured oli kollakad, läbimädanenud, aga teisel potil, kus taim oli püstiste lehtede ja õitega, olid juured terved ja valged.

Ilmselt niiskes, hämaras ja jahedas müügiruumis pidasid need taimed veel vastu, aga valges ja kuivas eluruumis tekkis neil niiskuse puudus, sest poolmädanenud juured ei töötanud enam piisavalt, et üleväetatud taime veega varustada.