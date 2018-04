Maal on mõnus nukumaju meisterdada

Margus Jõesaare ettevõtjakarjäär sarnaneb tõenäoliselt paljude teiste mikroettevõtjate omaga. Ärijuhtimist õppinud Jõesaar kaotas 2003. aastal koondamise tõttu töö maksuametnikuna ja otsustas vaba aega sisustada peretütrele nukumaja ehitades.

Nukumaja osutus aga sedavõrd ägedaks, et Jõesaar hakkas neid ka müügiks tegema. Praeguseks on Raaduvere külas valminud sajad nukumajad, mis on mängulusti pakkunud nüüd juba mitme põlvkonna lastele.

„Kui aus olla, siis ega ma polegi enam reklaamile panustanud. Mind teatakse, kliendid leiavad mind juba ise üles. Viimasel ajal on arvestatavad tellijad olnud lasteaiad ja info ongi liikunud peaasjalikult suust suhu,” räägib ta.

Nukumajad on läinud ka Läti ja Soome, Läti klientide kontaktid on Margus Jõesaar saanud Hansalaadal kaubeldes. „Arvestatav müügikoht on meie e-pood nukukodu.ee ja Facebooki kaudu oleme maju müünud,” kinnitab ettevõtja, kes peabki elektroonilisi müügikanaleid järjest tähtsamaks.

Lattu ei tooda

Seetõttu toodetakse majad tellimuse peale ja mahukat ladu ettevõtjal pole. Tõsi, suvel, mil enamik inimesi Eestis puhkab, käib Margus Jõesaare juures kibe töö, et valmistuda aasta kuumimaks müügiajaks – jõuludeks. „Olen igal aastal jõuludeks valmistunud, kuid jään ikka hiljaks,” muigab ettevõtja.

Margus Jõesaar on valdavalt tootnud nukumaju oma põhitöö kõrvalt, milleks praegu on Kantkülas asuva osaühingu Pro Grupp Invest söödatehase tootmistegevuse juhtimine. Majad valmivad peaasjalikult õhtul ja nädalavahetusel. Kerge see pole, sest nukumaju on seni tehtud põhiliselt akutrelli, tikksae ja ketaslihvija abil.

Nüüd soetas ettevõtja aga Jõgevamaa Koostöökoja toel CNC-pingi, mis tunduvalt hõlbustab tootmist. „CNC-pink annab mulle võimaluse laiendada tootevalikut ja väärindada puitu muul moel,” kiidab ta. Muide, Jõgevamaa Koostöökoda aitas mõni aasta tagasi renoveerida Jõesaare eramu keldris asuva töötoa, kus praegu nukumajad valmivad.

Maal toota on mõnus

Küsimusele, kas ettevõtjal pole tulnud mõttesse kolida ettevõtmine klientidele lähemale, vastab Jõesaar eitavalt. „Maal on ju mõnus toota, mul on siin kõik olemas, tellimused viib laiali DPD kuller, mistõttu pole vahet, kus ma toodan. Samuti on maal toota ilmselgelt odavam kui näiteks Tallinnas,” põhjendab ta.

Muredest toob Jõesaar aga välja Eesti kohati nigela ettevõtluseetika. „Meie nukumaju kopeeritakse päris palju, kuid mida pole söandatud veel teha, on meie majade südamega aknaid, sest meie tunnuslause on ju „Südamega tehtud majad”. Kuid pole midagi parata, eks meil tuleb siis lihtsalt kiiremini eest ära joosta,” arvab ta.

Kuigi Margus Jõesaar plaanib tootevalikut laiendada ja tuua turule nukuköögid, ei kao nukumajad tootmisest kuhugi. Seni, kui on lapsi, on vaja ka nukumaju ja eriti selliseid, mis on südamega tehtud.

„Eks igaühel peab olema kodu – nii lapsel kui ka nukul,” on ettevõtja kindel.