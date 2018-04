Humuse loomaveohaagis avardab karjatamisvõimalusi

PMT OÜ Paide masinatehase Humuse loomaveohaagise ostnud Muhumaa loomakasvataja Rein Ling on aasta tagasi tehtud ostuga rahul. Ühe esimestena valminud haagistest ostnud mees pole ostus pettunud, vastupidi, kui peaks uuesti ostma, ostaks sama haagise. „Aastase kasutamise ajal pole ma pidanud Paide PMTsse kordagi helistama, sest seade on väga lihtne ja mugav ning midagi pole katki läinud,” kiidab ta.

Loomad ludinal haagisesse

Kõige tähtsamaks peab Muhumaal veiseid ja lambaid kasvatav Ling, et loomad tahavad nüüd ise haagisesse minna. Kui varem tuli loomadel minna mööda kaldteed üles käru peale, oli see üsna kurnav ja aeganõudev tegevus nii loomi ajavale inimesele kui ka hirmul loomale. Humuse haagis on tänu hüdraulilisele langetamisele-tõstmisele palju mugavam. Protsess on nii turvaline, et enam pole mõtet loomi jala ühelt karjamaalt teisele ajadagi. Veel enam: kui on kasutada haagis, kuhu loomad lihtsasti peale lähevad, saab Lingi sõnutsi karjamaid valida. „Alati pole tänapäeval mõeldav, et mitmekümnepealine kari kõnnib üle sõidutee,” toob ta välja.

Eriti kui loomadeks on 600–800kilosed veised, keda haagisesse mahub lausa kümmekond. Ling teab, et on eri suurusega haagiseid, kuid tema eelistas just suuremat, sest karjatamisajal on karjamaade vahel vedamist üsna palju. Suviti on haagis kasutusel lausa kord nädalas.

Suurte loomade vedamisel pole Ling kordagi tabanud end mõttelt, et haagis võiks katki minna. Seade on tehtud nii tugevast rauast, et miski pole kõveraks läinud, pole olnud kuulda ragisemistki. Ka karjamaavahelistel teedel mitte, mis pole ju asfaldi siledusega. „Haagise põrandal on ribid ja libisemisvastane pinnakate, need aitavad loomal kergemini püsti seista. Nii on loomade transportimine nüüd kiirem, turvalisem ja mugavam.”

Laheküla Lepiku OÜs loomi kasvatav Ling on haagisega rahul. „Oma kogemust arvestades julgen Humuse loomaveohaagist soojalt soovitada, sest hinna ja kvaliteedi suhe on paigas. Tean, et uuematel versioonidel on mitmed lisaseadmedki, mis teevad loomakasvataja elu vaid mugavamaks,” räägib ta.

Ka Pärnumaal Tõstamaal 270pealist lihaveisekarja pidav Toomas Rõhu ostis Humuse loomaveohaagise, et kiiremalt ja mugavamalt tööd teha. Talvel lautades olevad loomad tuleb kevadel saada rannaniitudele ja sügisel sealt tagasi. Uue haagise ostis Rõhu eelmisel suvel. Kui enne seda oli loomavedu üsna tülikas ja võttis palju aega, siis eelmise sügise loomavedu karjamaalt lauta oli varasemaga võrreldes käkitegu. „Loomad läksid Humuse haagisesse kohe üsna heal meelel. Nii oli stressi vähem nii inimestel kui ka loomadel. Peaasi – suurema haagisega kulus aega kohe poole vähem,” on Rõhu rõõmus.