Väiketootja kõige nõudlikum kontroll on klient

Aga ikkagi – miks loobuti lüpsikarjast? „Ma ei leidnud enam inimest, kes sooviks lehmi lüpsta.” Kogu põhjus on tööjõupuuduses. „Olen juba pensionär ega jõua enam ise ka nii palju pingutada. Tahaksin töötajaga suhelda ikka eesti keeles, mitte tööle võtta teisest riigist tulnud inimest.” Kodutalus tegutseb ta koos abikaasaga ning abiks on kaks töölist.

Nüüd ostab Allan Ilisson piima sisse ja toimetab kodutalus edasi, teeb kohupiima, hapukoort, sõira, võid ja juustu. „Teen kõike, mida olen kaua aega teinud ja mis mul hästi välja tuleb,” sõnab ta. Olgu lisatud, et tema hapukoor on selline, kus lusikas ikka püsti seisab. „Nii nagu üks õige naturaalne hapukoor olema peab.”

Tänu sellele, et ta viib tooted otse kliendile, on ta ka raskemad ajad üle elanud. Oma kaupa ta kusagil poes ei müü. „Olen kade poiss, ei taha, et teised minu tehtud töö pealt vahendustasu võtavad. Väiketootja nagu mina seda endale lubada ei saa.”

Ilissonil on otseside kliendiga. Kui midagi on öelda, siis ostja ütleb kohe ja talunik saab väärtuslikku tagasisidet. „Kõige nõudlikum kontroll ongi minu klient,” tunnistab ta.

Kuidas praegu elu maal tundub? „Kui vaadata meie küla, siis enam-vähem kõik suitsud on siinkandis olemas. Inimesed elavad Möldre külas edasi,” vastab ta. „Aga otseselt põllumajandusega tegelejaid on väheks jäänud. Kolm peret vast peab meie külas veel loomi. Mõned tegelevad ainult põlluga.” Temalgi tuleb peale loomakasvatuse ka maad harida. Maas on põhikultuuridena oder ja nisu, kokku on haritavat maad 180 hektarit.