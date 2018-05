Entsefaliidinakkuse saab kohe pärast hammustust, borrelioosi saamiseks kulub üle ööpäeva

Geller kinnitab, et puukidega ülekantavad haigustekitajad levivad vereimemise käigus ja lihtsalt puuki katsudes nakkust ei saa. Samuti ei saa nakkust, kui astuda palja jalaga puugi peale.

„Puukentsefaliidiviirus sattub inimese verre puugi süljega – kuna sülg eritub kohe pärast puugihammustust, siis puukentsefaliidiviiruse edastamiseks puugilt inimesele on vaja vähe aega,” sõnab Geller. „Borrelioosi põhjustavad bakterid aga peituvad puugi seedetraktis ja hakkavad puugi suu poole liikuma alles pärast esimese veriportsu saabumist puugikõhtu – ehk borreliate transpordiks puugi kõhust verre on vaja pikemat imemist.”

Kas puugivastased aerosoolid mõjuvad?

Aerosoolide mõju on erinev, sama kehtib sääskede kohta. „Üks toode võib erinevalt toimida, ühte inimest aitab, teist vähem või üldse mitte,” tõdeb Geller. „Puukidel on arvatavasti ka oma lõhnaeelistused ja vastumeeled. Ka inimeste kehalõhna suhtes, sest metsas kõrvuti käijatest ühel võib mitu puuki olla, teisel mitte ühtegi.”

Geller on proovinud poes müüdavaid puugiaerosoole. „Pritsisin oma ketsid peaaegu märjaks, aga Saaremaal puugid ronisid ketsi peale ja jätkasid rahulikult teekonda ülespoole. Teisel korral määrisin Tartumaa metsades tõrjevahendiga oma sääred ja ühtegi puuki ei saanud, kuid koeral oli kümme tükki,” kirjeldab ta. „Ei saa väita, et tõrjevahendid ei aita üldse, aga sajaprotsendilist kaitset need ei taga.”

Koerte ja kasside jaoks on välja töötatud lahused ja kaelarihmad, mis puugid väga edukalt eemal hoiavad. Miks inimestele midagi sellist pole tehtud?

Geller seletab, et koera, kassi ja inimese nahk on väga erinevad. Paljud ained ei sobi kontsentratsiooni tõttu, mõned lõhna tõttu, aga on aineid, mida kasutatakse puukide tõrjeks lemmikloomadel ja lahustes inimeste jaoks.

Eesti Maaülikooli loomakliiniku loomaarst Liisi Kulasalu räägib, et osa puugivastaseid toimeaineid mõjub puuke peletavalt, osa mõjub siis, kui puuk või kirp verd imeb. Toimeained on mürgised putukatele, aga imetajate tundlikkus neile ravimitele on väga väike.

Peale puugivastaste tilkade ja kaelarihmade on nüüd olemas tabletid. Kui tilgad ja rihmad on vabamüügis, siis tablette saab loomaarsti käest retseptiga. Kulasalu selgitusel on tabletil oma eelised, aga ka miinused. Parem on ses mõttes, et kui värskelt pandud tilk või kaelarihm võib ohtlikud olla, kui näiteks laps läheb pihta ja pistab pärast käe suhu, siis tabletiga seda ohtu pole. Lisaks on tablett pesu- ja vihmakindel.

Miinuseks võib pidada, et tablett eeldab, et puuk verd imeks. „Teoreetiliselt on võimalik, et selle ajaga jõuab haigus edasi kanduda,” sõnab Kulasalu. „Kui on minek soojemasse kliimasse, kus puugihaiguseid rohkem levib, siis soovitaks kindlasti lisaks sellist preparaati, mis peletab puuke ega lase hammustamiseni jõuda.”