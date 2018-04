Mulkide vorstiäri käib pakiautomaadi kaudu

„Jah, taas oleme Maamessil,” märgib osaühingu Vallatud Vorstid üks liige Anton Kuzminov. Ta tõdeb, et suurt ootust-lootust ei olegi, sest viimased aastad on näidanud, et vorsti ja singi müüjad on nii palju, et tulu jaguneb kõigile võrdselt ära.