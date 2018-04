Metsaoksjon.ee avab maaportaali

Portaali metsaoksjon.ee juht Lehar Lindre sõnul on maaportaali koondatud kogu info turul pakutavatest metsa- ja maatükkidest, et ostu- ja müügihuvilistel oleks võimalik teha kiireid otsuseid.

Maaportaalis kuvatakse kaardirakendusele kõik aktiivsed oksjonipakkumised, samuti kinnisvaraportaalides kv.ee ja city.ee müügis olevad kinnistud, edaspidi ka soov.ee müügikuulutused. Lisaks on kaardirakenduses ära märgitud suuremate põllumajandus- ja metsaettevõtete maaomandid. „Nii on müüjatel ja ostjatel lihtsam otsuseid teha, sest kohe on näha, kes sind huvitava maatüki lähikonnas veel tegutsevad,“ ütleb Lindre.

Kaardirakenduses on võimalik kalkuleerida maa hinda, mis esitatakse minimaalse ja maksimaalse hinna vahena. Kui esiotsa käib see vaid metsamaa kohta, siis suve teisel poolel lisandub ka põllumaade kalkulaator.

Maaportaali teeb uudseks selle funktsionaalsus. Kaardirakenduses saab huviline ära märkida oma võimaliku ostuala ehk piirkonna, mis talle kui ostjale huvi pakub, selgitab Lindre. Kui tähistatud ostualal keegi midagi müüki paneb, antakse sellest huvilisele kohe meili teel teada. Lisaks on võimalik kindlaks määrata ajavahemik, mille jooksul ostja antud piirkonna objektidest ja nende kohta esitatud teabest on huvitatud, olgu siis tegu raieostu, metsamaa ja põllumaa ostu või rendisooviga. Maksimaalne ajavahemik on esialgu aasta.

Maaportaali sisselogimiseks tuleb osta kaardirakenduse tasuline versioon. Ehkki täpne hind on veel täpsustamisel, jääb kuutasu 50−60 euro ning aastase paketi hind 300−400 euro vahele. Lehar Lindre lubab, et Maamessi ajaks on täpsed hinnad teada ja messil pakutakse liitujatele ka soodustust.

Ehkki kaardirakendus on valmis, jätkub areng pärast selle käivitumistki. Nii avaneb lähikuudel võimalus ise uusi oksjone lisada ning korrektseid pakkumisi ka telefoni teel esitada, samuti hinnata, kas pakkumine on aus ja hind õiglane. Kinnisvaraportaalidesse kv.ee ja city.ee, hiljem ka soov.ee pandud müügikuulutused kuvatakse maaportaali automaatselt.

Maaportaal muutub avalikuks kasutamiseks aprilli viimasel nädalal. Maamessi ajal saab uudse kaardirakendusega tutvuda metsaoksjon.ee esitlusboksis Eesti Meedia alal, reedel ja laupäeval aga messi seminariruumis (reedel on oodatud pigem ettevõtted, laupäeval aga eraisikud).

Mida maaportaal sellega liitule annab? Lehar Lindre selgitab, et nende kaudu tehtud pakkumine on õiguslikult pakkujate poolt siduv ning usaldusväärne. Kõik pakkujad on end eelnevalt kasutajaks registreerinud ja kõik pakkumised on tehtud teistega samadel tingimustel. Lindre sõnul peaks see olema omaniku jaoks kõige tähtsam: pakkumine on läbipaistev ja aus. Just seda maaportaal tahabki garanteerida.