Tohuvana Saeveski omanik: „Riik peaks keelama ümarpalgi väljaveo”

Ettevõtte müügihall asub Raplas Viljandi maanteel, tootmine käib mõniteist kilomeetrit eemal Ohekatkus. Kokku töötab firmas üheksa inimest, neist kuus saekaatris.

Firmajuhile teeb enim tuska, et riik lubab eksportida töötlemata ümarpalki, mistõttu väiketootjad kannatavad ja suur osa tulust läheb Eestist välja.

Ruumi jääb puudu

Praegu renditavas hoones tegutseb Tohuvana müügipool kümmekond aastat, enne seda piirduti saekaatri ja tagasihoidlike müügiplatsidega. „Algusaastatel tootsimegi ainult ekspordiks, aga kui Eestis algas suur ehitusbuum ja kõik saekaatrid tühjaks osteti, polnud meilgi enam põhjust ekspordile panustada. Seadsime end Raplasse sisse ja koos buumi lõpuga sattusime keerulisse seisu. Õnneks tulime sellest välja,” meenutab Vahtmäe.

Rapla kandi inimesed teavad Tohuvana puiduhalli omaniku hinnangul piisavalt hästi, et vajaduse korral saab siit nii suurema koguse kui väikse lauajupi kätte. „Saekaatreid on siinkandis palju, aga kuivateid vähem, see on meie eelis. Kogu saematerjal, välisvoodrilauad ja osa põrandalaudu, mida Raplas müüme, on meie enda toodetud. Kuna meie saekaatris ei ole nii kõrgel tasemel kallist höövlit nagu suurtööstustel, ei tee me väga siledat sisevoodrilauda, seda ostame sisse. Aga sageli ei nõuagi inimene ideaalset siledust, talle on tähtis, et materjal oleks viisakas ja muidugi võimalikult soodne,” kõneleb Vahtmäe. Tohuvana toodangust lähebki talvel kõige paremini kaubaks voodrilaud, suvel saematerjal.

Ettevõtte müügihallis on 1500 ruutmeetrit müügipinda, aga sortiment sedavõrd lai, et ruumi jääb puudu. „Praegusest pinnast piisaks, kui ajaksime kauba laeni ulatuvatesse tornidesse, aga meie kliendid tahavad materjali lähedalt näha ja katsuda. Nõutavam kaup on alati kohapeal olemas, aga vajadusel tellime. Olen uurinud, et ehk saaks halli kõrvalt ühe meile sobiva maatüki ära osta ja panna sinna püsti täiendav tenthall, aga ei saa kuidagi seda maad kätte. Ideaalis võiks meil üks köetav müügihall ka tisleripuidu jaoks olla, muidu tõmbab puit niiskuse sisse. Aga eks unistada ikka võib, tuleb rahul olla sellega, mis on,“ tõdeb Vahtmäe.