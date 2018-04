Sõnnikuturul läheb vilkaks kauplemiseks

Järvamaal Paide ja Türi vahel asuva Kirna hobusetalli perenaine Maie Kukk ütleb, et hobiaednike sõnnikuvedamishooaeg algas aprilli esimeses pooles. „Kõige varasemad tulid kühveldama juba esimeste kevadiste ilmadega, kui lumi alles maas. Meile on see vaid hea. Tallis on sõnniku üleküllus ja endal pole seda kuhugi panna. Rammusat kraami on pakkuda nii otse tallist seest kui ka väljast.”

Tasuta või raha eest

Sel põhjusel ei pea Kirnast sõnnikuotsijad ka oma rahakotti kergendama. Viisakas oleks enda tulekust teada anda, kuid Maie Kuke sõnul on neil välja kujunenud ka püsikäijad, kes tulevad ja toimetavad ise. „Nad tulevad siis, kui saavad. Kui mind ennast kohal pole, siis nad teavad ise, kuidas väravast sisse-välja saada ja vältida elektrikarjusest löögi saamist,” jutustab ta. „Info levib inimeselt inimesele ja ikka teatakse, et Kirna tallist saab sõnnikut.”

Sõnnikut kulub lilledele, peenramaale ja marjapõõsaste ümber. Kirnasse tullakse suuremate kärudega, aga sõnnikut võetakse kaasa ka nii-öelda näpuotsaga, näiteks lähedal asuva Poaka küla inimesed. „Veel on mul tallis vabapidamisosa, kus saab peaaegu puhast, ilma allapanuta sõnnikut,” lisab Maie Kukk.

Järvamaa kutsehariduskeskuse Särevere õppehoone lautadestki saavad soovijad sõnnikut.

Kutsehariduskeskuse õppe- ja arendustöö üksuse juhataja Külli Marrandi kinnitab, et sõnnikuäri pole kindlasti kooli põhitegevus, selleks on ikka õppetöö, kuid et sõnnikut tallides paratamatult tekib, siis on nad valmis seda soovijatele pakkuma.

Saada võib turbasegust hobusesõnnikut. Eraldi sorteerimist ei ole. „Huviline läheb talli, lepib kokku ja tuleb sõnnikule järele,” selgitab Marrandi. „Hind on kokkuleppel, kõik oleneb kogusest. Sõnnik pole koolile kindlasti mingi eriline müügiartikkel.”

Tahtjaid just massiliselt ei ole, kuid et aeda on rammu ikka vaja, siis neid siiski jagub.

Varub talveks heina

Koordi külas tegutseva Hobukooli pargi peremees Sven Aluste kinnitab, et nemad on juba aastaid hobusesõnnikut müünud. „Aeg-ajalt ikka helistatakse ja uuritakse. Kõige rohkem kliente on meil Tallinnas, nende seas neid, kes haagivad käru autole sappa ja tulevad ise kohale, sest lahtiselt saab sõnnikut kõige soodsamalt. Traktori kopp mahutab poolteist tonni ja see kogus võiks maksta oma 80 eurot,” ütleb ta. „Muidu müün sõnnikut 40liitristes kottides ehk keskmise aiakärutäie kaupa. Hinnaks 8 eurot kott. Hinnavahe on ligi kolmekordne.”

Sõnnikut pakutakse kahes variandis: tallist tulnud ja põhuga segatud sõnnik, mis on mõne aja õues kuhjas seisnud, ja otse koplist korjatud sõnnik. See on puhas, ilma allapanuta. „Kui on rammu vaja kurgipeenrasse, siis sobib põhuga segatud sõnnik. Roosipeenrasse, ümber istikute pannakse ikka rohkem puhast sõnnikut. Seal toimib sõnnik ka multšina,” teab Sven Aluste.