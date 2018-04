Lööme masinad läikima ja paneme väljanäitusele!

„Maamess on tore algus kevadele – saab masinad puhtaks pesta ja näitusele välja panna,” ütleb metsa-, põllumajandus- ja ehitusmasinaid müüva Intrac Eesti juhatuse esimees Tanel Teimann. „Selle ürituse peamine väärtus on võimalus vahetult suhelda klientidega. Mess ongi meie jaoks eelkõige sotsiaalne ja turunduslik sündmus, mitte niivõrd tehingute ja uute klientide leidmise koht. Samuti hea võimalus näidata uusi masinaid.”

Ajakava on Maamessil nii, et neljapäeval-reedel oodatakse profikasutajaid, laupäeval aga kõiki huvilisi. „Oleme Maamessil osalenud selle algusest peale ning leiame, et kohalolek on äärmiselt vajalik. Neljapäeval-reedel tuleb masinaid vaatama palju profikasutajaid ja kui meid kohal pole, võib mõni konkurent meie potentsiaalsel kliendil ehk liiga kaua kätt peos hoida,” muigab Teimann.

Teimann toob tutvustavatest masinatest välja 8rattalise John Deere’i harvesteri, mis aitab metsamehel hakkama saada oludes, kus talv on aina lühem ja töötada tuleb pehmel pinnasel. „Esmakordselt on selline masin saadaval ka 8rattalisena. Kui lisada laiad roomikud, on tulemuseks tõsine tegija, mis saab hakkama nii pehmel pinnasel kui ka küngastel ronimisega,” seletab Teimann. Lisaks näitab Intrac Massey Fergusoni uusi traktoreid, Manitou uudset põllumajanduslikku kahveltõstukit jpm.

Kevadine kokkusaamiskoht enne põllutöid

Baltic Agro arendusdirektor Margus Ameerikas sõnab, et Maamessil kohalolu juba eeldatakse, sest põllumehe jaoks on see sündmus, kust ikka katsutakse läbi astuda. „Juba ajaliselt on see ju nii rihitud, et põllumehel oleks mahti enne suuremaid kevadtöid korraks aeg maha võtta ja messilt läbi tulla,” ütleb Ameerikas. „See on kevadine kokkusaamiskoht enne põllutöid.”

Nii nagu Teimann, sõnab ka Ameerikas, et peamiselt on mess siiski suhtlemiskoht, mitte otseselt äritegemise koht. „Maamessi ajaks on meil 80 protsenti hooajatoodetest juba müüdud ehk meie jaoks on müügihooaeg sisuliselt lõppenud. Samas me ju ei tegele ainult masinate ja tarvikute müügiga, vaid oleme oma klientidele partnerid, see aga tähendab pidevat suhtlust. Maamessil on selleks väga hea võimalus,” räägib Ameerikas.

Baltic Agro on näitusel tähelepanu keskmesse tõstnud masinad. Näiteks näidatakse John Deere’i iseliikuvat taimekaitsepritsi, mida siinmail näeb esimest korda. „Maamessi teeb osaleja jaoks küllalt keeruliseks see, et mess on mõeldud kõigile – nii profikasutajale kui ka tavainimesele. Sellepärast on vaja näidata kõigile midagi. Nii näitamegi põllumeestele masinaid, tavainimestele muruniidukeid ja aiatooteid,” selgitab Ameerikas. „Maamess ei ole ammu enam üksnes põllumeeste üritus, vaid on kasvanud nendest piiridest palju kaugemale.”

Debüüt Maamessil