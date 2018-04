Turbliss väärindab Eesti turvast

Kosmeetiline turvas peab vastama teatud näitajatele: asukoht, sügavus, lagunemisaste, pH jpm. Kõige tähtsam on aga humiinainete sisaldus. Eestist on leitud teadaolevalt suurima humiinainete sisaldusega turvas maailmas.

Just humiinained on need, mis mõjuvad nahale noorendavalt, niisutavalt ja parandavad naharakkude tööd. Raviturvas mõjub tõhusalt tänapäeval laialt levinud nahamurede korral, nagu näiteks akne ja psoriaas. Humiinhape neutraliseerib näiteks hüaluronidaasi ensüümide tööd, mis pikendab nahas loomuliku hüaluroonhappe eluiga. Hüaluroonhape on naha elastsuse säilitaja. Humiinaineid ei ole võimalik laboris järele teha ja seetõttu ongi kvaliteetsed raviturbatooted unikaalsed.

Turvas on ääretult multifunktsionaalne, sest sobib oma tasakaalustava mõju tõttu nii kuivale kui ka rasusele nahale. Raviturba antioksüdantide sisaldus on vägagi muljet avaldav – see tähendab, et turbatoodete kasutamine aeglustab märgatavalt kortsude teket ja silub juba olemasolevaid joonekesi. Unikaalne happeline koostis puhastab sügavalt poorid, laseb nahal hingata ja taastuda ning mõjub üllatavalt kiiresti psoriaasilaikudele. Peale eelneva on raviturbal nahka helendav toime.

Peamine erinevus tavatoodetest seisneb selles, et raviturvas paneb naha laisaks tegemise asemel hoopis tööle ja suure bioaktiivsuse tõttu on tulemused kohe nähtavad.

Turblissil on praegu tooteid kokku 16. „Üsna pea lisandub kaks uut väga põnevat toodet,” avaldab Sirli. Minevaimad tooted on bioaktiivne näomask probleemsele nahale ja bioaktiivne rabatoonik. Aga ka luksuslikum kullasari ja näoõlid võidavad aina rohkem populaarsust.

Turblissi tooteid müüakse ka Itaalias, Soomes, Ühendkuningriikides, Saksamaal, Kreekas. Läbirääkimised käivad nii Skandinaavias, Aasias kui ka Lähis-Idas. Praegu on firma olulisim eksporditurg Itaalia. Eksport moodustab tootmisest umbes veerandi.

Koostööd tehakse spaadega ja ilusalongidega. Seda suunda on Turblissil plaan ka arendada. „Meie toodetega tehakse hoolitsusi Pärnu Tervise Paradiisis ja Tervise spaas, Tallinnas saab turbahoolitsusi nautida salongides Siluett ja Raine Ilutuba. Proovihoolitsusi tehakse ka Haapsalus,” täpsustab Sirli. „Spaa ja salong on hea võimalus turbatoodete ja nende mõjudega tutvumiseks. Kiire elutempo nõuab aeg-ajalt lõõgastavat puhkust ja miks mitte lubada endale üht tõeliselt kodumaist looduslikku hoolitsust spetsialisti käe all,” sõnab Sirli.

Oma kätega kaevandatud

Turvast kaevandavad naised siiani päris ise enda kätega vastavalt oma tootmisstandardile. „Raviturba kiht on kohati nii õhuke, et masinat kasutades lahjendaksime humiinained ära. Oleme kaardistanud Eestis neli rabapiirkonda, kus oleme teinud vastavad analüüsid. Kõik kaevekohad asuvad Eesti keskjoonest lõuna pool,” lausub Sirli. „Oleme oma kaevepiirkondadest võtnud pinnaseproovid ja kaevandame ainult nendes täpsetes kohtades, kust oleme saanud suure humiinainesisaldusega tulemused.”

Turba kaevandamisel avavad naised väikeses mahus pinnase ja asetavad sobiva turbakihi anumatesse, milleks on suured ülipuhtad tünnid. Need toimetatakse ATV abil treilerini. „Kaevandamas käimisega on keerulised lood, sest talvel on maa jääs ja suvel on sissepääsud meie punktide juurde läbi tuleohtlike alade. Aga kokku tuleb kuskil viis korda aastas,” räägib Sirli.

Tootmisruumis läbib turvas veel ühe sorteerimise ja mikroniseerimise spetsiaalse masinaga. Igas etapis mõõdetakse tooraine või poolfabrikaadi teatud näitajaid. Edasi valmistatakse vastavalt retseptuurile tooted, mis doseeritakse purkidesse, sildistatakse ja pakendatakse.

Praegu kulub ettevõttel aastas umbes kaks tonni turvast. Peale turba kasutatakse kodumaise toorainena rabavett. Ühes tootes leidub veel Piusa koobastest pärit kvartspärlikesi. „Muu tooraine valiku alus on optimaalne hinna-kvaliteedi suhe. Kallis ei tähenda alati parimat ja parim kallist. Oluline on tootja võimekus ja kogu tootmisprotsessi kvaliteet. Kasutame osaliselt ökosertifitseeritud toorainet ja oleme ka mõnda tarnija tootmisettevõtet isiklikult külastanud,” räägib Sirli.