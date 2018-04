Mutt on püüdjale vääriline vastane

Sead sammud poodi, ostad eri peletusvahendeid, loodad, et need toimivad ja mõju on püsiv. Lootus on teadagi kelle lohutus.

Kõlagu see nii karmilt kui tahes, aga ainus efektiivne meetod muttidest lahti saada on nende hävitamine, lõksude abil püüdmine.

Nippe jagab professionaalne mutipüüdja.

Mutipüügispetsialist Raivo Karpender, millal on parim mutipüügihooaeg?

Püügihooaeg algab tavaliselt aprilli keskel pärast maapinna sulamist ja kestab novembri alguseni ehk külmade tulekuni.

Ega see, kas maapind on sulanud või mitte, mutte ja nende elutegevust suurt ei häiri. Küll aga mõjutab külmunud maa mutipüüdjate tegevust, sest maad on siis väga raske, tihtilugu võimatu kaevata. Peame ju muttide püüdmiseks nende käigud ülevalt osaliselt avama.

Mutid tegutsevad aasta läbi, talveund nemad ei maga. Kui talviti on rohkelt lund, siis soodustab see muttide tegevust. Maapind ei külmu väga sügavalt läbi. Seega ei maksa imestada, et ka sulava lume ajal võivad välja tulla mutimullahunnikud, mida seal veel sügisel ei olnud.

Meie soovitus on kevadel esimese asjana alustada mutipüüdmist. Kõige tõhusam mutipüügiaeg on aprillis-mais ja seda põhjusel, et mai lõpust juuni alguseni mutid poegivad. Kui enne poegimist on võimalik emasloomad kinni püüda, on suurem tõenäosus, et uus mutipõlvkond aias tegutsema ei hakka. Järeltulijad saavad suguküpseks aastaga.

Kui palju teil mutipüüdjatena teenistust on?

Tööd on piisavalt ja seda üle kogu Mandri-Eesti. Viljaka ja pehmema mullaga piirkondades on inimesed nendega eriti hädas. Seal ootab mutte soodne elukeskkond, ennekõike mitmekesine toidulaud. Probleem on ka vähemviljakamate muldadega piirkondades, kus on tehtud eri maaparandustöid, näiteks pinnast uue mullaga täidetud, ehk muudetud kunstlikult elukeskkonda muttidele soodsamaks.

Kivisematel ja savisematel aladel ei armasta mutid väga tegutseda, sest seal käikude kaevamine nõuab energiat, kulutab muttide küüniseid ja kasukat, rääkimata nigelama valikuga toidulauast.

Milline on teie keskmine klient?

Enamik meie klientidest on keskmiste ja suuremate eraaedade omanikud. Kui suurlinnades on krundid väiksemad ja probleem ei ole eriti suur, siis piirkondades, kus aiad piirnevad metsade või põldudega, on tihtipeale ka mutte palju.

Tavaliselt ei piirdu ühes keskmises aias väljapüüdmine ühe mutiga, vaid neid tegelasi on seal toimetamas kaks-kolm. Kui mutid välja püüda, on vaikus majas ja seda päris pikaks ajaks. Seda, kas aed muutub lõplikult mutivabaks, ei tea kunagi.