Kevad tuleb koos viljapuude lõikamisega

Märtsikuu lõpp kevadpealinnas Türil. Järveäärne eramaja. Tagahoov. Paar-kolm õunapuud. Kaks redelit, neil turnimas perefirma VH Haljastus OÜ loonud Urmas Haug ja Piret Virkepuu, seljakotid seljas, akutoitel oksakäärid viuh ja viuh õunapuudelt oksi eemaldamas.

Ei kulu kaua aega, kui lumest vabanenud murulapp on suuremaid ja väiksemaid oksi paksult täis. Kuid nad ei lõpeta, töö jätkub veel Türil, seejärel viib valge väikebuss asjaosalised, tööriistad ja kokkuklapitavad redelid naaberlinna Paidesse.

Puulõikus kui puu kujundamine

Urmas Haug selgitab, et varakevad on viljapuude hoolduslõikuseks kõige parem. „Ei ole veel täiesti roheliseks läinud ja tööd on hea teha, sest näen läbi puu. Tulemuski on koha näha,” põhjendab ta. „Puud võib üldjuhul lõigata pungade puhkemiseni ehk praeguse ilmaprognoosi kohaselt aprilli lõpuni.”

Oksalõikus algas VH Haljastuses juba veebruaris, sest ilm oli temperatuuri poolest sobiv. Nii on juba teist-kolmandat aastat. Ent siin on üks aga: pakasega seda tööd ei tehta, sest lõikamine võib lõppeda pikilõhedega okstes. Need aga ei kipu paranema.

Märtsi lõpu seisuga oli VH Haljastusel tööjärg ees oma kolm nädalat. „Eelmisel aastal kõiki töid ära teha ei jõudnudki,” nendib Haug. „Sel aastal reklaamisime end vaid kohalikus rahvalehes, mujal mitte, sest muidu juhtub jälle nii, et tööd ära teha ei jõua. Info liigub suust suhu ja see on parim reklaam.”

Türi tegutsenud nendivad mõlemad, et puulõikuses tasub olla järjepidev, mitte jätta lõikamisse pikka pausi. Lõikustöö tähendab hoolduse kõrval ka õunapuu kujundamist. „Lõikan oksa, et see kasvaks järgmisel või ülejärgmisel aastal soovitud suunda. Õigete okste kõrval jätan alles ka mõned valed oksad, mille külge võiks kasvada midagi õiget,” arutleb ta. „Lõikamine on pikem protsess, ei ole nii, et tuleme korra lõikama ja siis on õunapuu nii korras, et seda rohkem enam kujundama ei pea.”

Lõikusel on mitu eesmärki, näiteks takistada õunapuu kasvamist taevasse ehk pikisuunas. „Kui me õunapuud üldse ei lõika, tõuseb õunapuu võra kõrgele, sest alt oksad ei saa valgust, hakkavad kuivama ja puu kasvatab ülespoole oksi juurde,” sõnab ta. „Kui inimesel on väike koduaed, siis on tähtis nii puude saagikus kui ka esteetiline välimus. Nii nagu on ebamugavad kõrged oksad, võivad lõpuks igapäevaseid aiatoimetusi, olgu muruniitmist või pallimängu, segama hakata ka madalad oksad. Õunapuude oksad ei tohiks kasvada üksteisest üle ega risti.”