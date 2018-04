Messinael: kiviplokid otsivad Eesti turul kohta

Senimaani on selliseid kiviplokke kasutatud enamasti maaparandusega seotud töödes. Tavakodanikule on tehtud tööd ehk kõige nähtavamad viaduktide all, kus toestatakse muldvalli. «Väga palju viadukte Eestis küll ei ehitata, aga materjali kulutatakse palju,» rääkis Rehtla. Veel sobib Redi-Rock jõeäärsetele, kaldakindlustustele ja sadamakaidele, millest viimasel puhul on süsteemi katsetatud Iirimaal.

Pärnu firma ambitsioonid lasuvad hetkel raudteehitusel, mida võiks valmisplokkidega varustada. «RailBaltica, raudteed, teedeehitus, need on praegused suunad,» rääkis Rehtla. Eraisikutele suunab firma oma toodangut esialgu kõigest tagasihoidlikult, pidades peamiselt silmas astangute ehitamist. «Kui hoov on nurga alla, siis on Redi-Rock hea lahendus. Neid plokke on võimalik toonida ka, ei pea betoonivärvi jääma,» selgitas Rehtla.