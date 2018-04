Messinael: torud toovad lauta õhu ja tervise

Kuigi Eestis veel ühtegi säärast süsteemi paigaldatud ei ole, on Teknest OÜ juhataja Ivar Lapa lahenduse tuleviku osas optimistlik. «Huvi on olemas ja läbirääkimised esimeste klientidega juba käivad,» rääkis Lapa.

Teknest pakub igale farmile individuaalselt loodud ventilatsioonisüsteemi, mis ei nõua, et inimesed uue lauda näol suuri väljaminekuid tegema peaksid. «See on väga hea käepärane lahendus olemasolevatele hoonetele,» kiitis Lapa. Ventilatsiooniseadme juhtimiskeskus muudab õhuringlust vastavalt loomade paiknemisele ning seda on võimalik ka käsitsi kontrollida. Enne paigaldamist saab 3D õhulahendusel ka näha, kuidas õhk farmis liikuma hakkab.

Maamessil on Teknest väljas näidislahendusega, mis messiboksis üles vinnatakse. Ventilatsioonitunneli läbimõõdud on piisavalt väikesed, et see sobiks juba olemasolevatele hoonetele. Ventilatsioonisukale tehakse seejärel augud sisse vastavalt loomade paiknemisele. «Õhk vajub tõmbetuuleta loomade peale. Lihtsad lahendused ei pea olema kallid,» rääkis Ivar Lapa. Seadme hinnad algavad 5000 eurost ja lähevad vastavalt suurusele ülespoole.