Ilmateenistus: nüüd võib tõesti autodel rehvid ära vahetada!

Ühes soojaga saabub lõuna poolt meile rändlinde ja mitte ainult. Peaaegu nädalajagu on soojeneva Vahemere kohal süvenenud madalrõkkonnad haaranud Aafrikast, Sahara kõrbest liivatolmu ja kandnud seda Euroopa kohale. On üsna tavaline, et peale järjekordset sadu jõuab maale ja pindadele veidi punakat tolmu. Tolm muudab õhus punanse, oranzi ja kollase värvi intensiivsemaks ning päikeseloojangud on saanud jumet juurde.