Vabatahtlikud asuvad annetajate toel kaitseväärtusega metsa kokku ostma

SA Koosloodus asutati märtsis. Vaevalt kuu aega vana ettevõtmise taga on grupp loodussõpru, kes soovib looduskaitse väärtusega metsi majandamisest säästa, ostes selleks annetuste toel kokku väärtuslikke metsatükke, paludes need riigil vabatahtlikult looduskaitse alla võtta, istutades metsadesse juurde noori puid ning paigaldades noortesse metsadesse, kus vajalikud pesitsustingimused puuduvad, pesakaste.

Üks asutajaid, Jüri Kaljundi ütleb, et sihtasutuse laiemaks eesmärgiks on loodussäästliku mõtlemise viimine laiematesse massidesse, eeskujuks «Teeme ära!» liikumine, et harida ja kaasata tavalisi inimesi looduse heaks ise midagi ära tegema.