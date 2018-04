Kes lõhub teeäärseid puid?

Sääraselt lõhutud üksik õunapuu on hind selle eest, et liiklus teel ohutum oleks.

Sõitsin ülestõusmispühade ajal oma lapsepõlvekoju Pärnumaal ja iga sõidetud kilomeetriga kasvas hinges segadus, kui pidin lastele aina uuesti seletama, kes kõik need teeäärsed puud ja põõsad on ära lõhkunud. Ja et see on tegelikult hea.