Tartus ravitud kotkad võtavad kodukohas tuule tiibadesse

„Käisin metsas geoloogilise luure puurkaeve kontrollimas, kas need on ikka korralikult suletud. Siis ma selle linnu leidsingi, ta ei jaksanud üle meetri kõrgele õhku lennata ja vajas ilmselgelt abi,” seletab Kägu, kelle kui jahimehe autos on koeravõrk, mille taha ta sulelise patsiendi pikal teekonnal asetas.

Metsaülema jutu järgi ei teadnud ta kohe, et leitud abitu lind on merikotkas, seevastu kaljukotkaid on ta oma kandis näinud. „Kotkas on ilus lind ja see on uhke vaatepilt, kui ta lendab, ligemale kahemeetrised tiivad välja sirutatud, aga ka puu otsas istuv kotkas on võimas,” mainib ta.

Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi doktorant, õppejõud ja veterinaar Madis Leivits on tuntud kui Eestis esimesena kotkalt kotkale vereülekande tegija. Noore mehe enda jutu järgi pole vahet, kas kotkas või inimene, sest mõlemad on loomariigi esindajad ning nende raviprotseduuridki on sarnased.

„Kotkad satuvad tihti meile just pliimürgistusega, plii kahjustab ka punaseid vereliblesid, mis on organismis vajalikud hapniku transpordis. Doonoriveri väga hea lindude organismi stabiliseerimiseks,” selgitab Leivits. „Vereülekanne on üks väike osa raviprotsessist ja enamasti määrab tulemuse looma enda organism, kuid kahjuks on haigus tihti arenenud niivõrd kaugele, et ka parimate võimaluste juures pole palju muud teha, kui leevendada tema kannatusi.”

Merikotkas, kelle Vändra metsaülem ravile viis, sai samuti diagnoosiks pliimürgistuse. Seda kinnitas vereproov ja linnu olek, hingamisraskused, koordinatsiooni- ja seedehäired. Kulus kolm kuud, enne kui nooremapoolne ligemale viiekilone emaslind oma leiukoha lähedal võttis tuule tiibade alla ja liugles uhkelt üle välja kuusiku poole. Tema terveksravija aga ei pidanud seda rõõmupäevaks, sest juba ravil viibivale Järvamaalt leitud merikotkale lisandus munadepühade laupäeval raskes seisus kotkas Hiiumaalt ja aprilli esimesel nädalavahetusel merikotkas Tartumaalt.

„Igal aastal kordub sama probleem, kus hulga kotkaid saab mürgistuse ulukijahis kasutatavatest pliikuulidest, mitte niivõrd veelinnujahis juba keelatud pliihaavlitest,” nendib Leivits. „Pliikuulidel on täiesti efektiivsed alternatiivid olemas, kuigi need on kallimad. Aga kui vaadata tervet jahinduskulu alates autokütusest, riietusest kuni saagi töötlemiseni, siis kuuli pealt paar eurot rohkem maksta ei ole suur väljaminek, arvestades, et keskeltläbi kulub ühe põdra peale 1,7 kuuli.”

Merikotka ravimine plii ehk seatina mürgistusest läheb väga kalliks ja põhineb veterinaaride pühendumusel. Samas, nagu arutleb Leivits, on mürgistus ja lindude piinlemine inimese põhjustatud, aga kui poliitiku või ametnikuga jõuab jutt meetmeteni, tuuakse vastulausena väide, et populatsioonil läheb ju üldpildis hästi.