Maamess võõrustab üha enam Läti ettevõtteid

Maamessi projektijuht Margus Kikkul rääkis, et vastavalt ekspositsioonipindade suurusele on mess viimastel aastatel võõrustanud 450-500 ettevõtet, kes tegutsevad põllumajanduse, metsanduse, aianduse või toidutööstuse sektoris. «Kuivõrd Tartu Näituste messikeskuse seitsme hektari suurune messiala ei võimalda laienemist, jääb ka tänavu osalevate firmade arv samasse suurusjärku,» teatas Kikkul. Küll aga on korraldaja sõnul üha enam osalejaid piiri tagant.

Paaril viimasel aastal on välisfirmad moodustanud eksponentide koguarvust umbes kümnendiku. Nüüd, kus messipindade paikapanek on lõpusirgel, nentis korraldaja, et tänavu on välisriikide ettevõtteid protsentuaalselt rohkem. «Soomlaste seas oleme juba aastaid hästi tuntud. Tänavu oleme rohkem silma hakanud ka lätlastele ning lõunanaabreid näeb seekord messil pisut rohkemgi kui soomlasi,» rääkis Kikkul. Lätlaste suurenenud huvi Maamessi vastu põhjendas projektijuht eelkõige lätisuunaliste reklaamikampaaniatega, kuid ka statistikaga, mis näitab lõunanaabrite üha suurenevat huvi Eesti vastu.