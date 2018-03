Metalbossi juhataja: Soomes majade renoveerimisega ei venitata

Kuigi rõdupiirded moodustavad ettevõtte toodangu põhiosa, täidetakse siin ka teistsuguseid tellimusi. „Maja renoveerima asudes vahetatakse Soomes väga paljudel hoonetel ühe hooga välja ka ventilatsioonisüsteemid. Lähiajal läheb meil töösse 20tonnine konstruktsioon, mis paigaldatakse seitsmekorruselise maja katusele ja millest ventilatsioon hargnema hakkab. Ühele logistikakeskusele tootsime mullu 40 metalltreppi, veoautodele valmistame tõmmitsaid, millega rummu peale kinni jäänud rattaid lahti tõmmata, elektritarvete ladudele toodame kaablirullide veokärusid jms.”

Plasmalõikus lisab võimalusi

Kui toodete detailid valmis, saadab ettevõte need Riiga tsinkimisse. „Enne värvimist tsingitakse kõik meie tooted. Oleme mõelnud ise tsinkimistsehhi rajada, aga esialgu ei suudaks me tagada, et üle miljoni euro ulatuv investeering end ära tasuks. Tsehhil peaks ka olema selline asukoht, et ümbruskonnast tuleks palju tellimusi,” selgitab Loob.

Investeerinud on Metalboss aga juba praegu soliidselt. 2013. aastal valmis ettevõtte Ahaste tsehh, kus tehakse ära kõik keevitus-, haaveldus- ja värvimistööd ning pakutakse teenust ümberkaudsetele firmadele. Audru tootmisüksusse hangiti mullu mitusada tuhat eurot maksma läinud plasmalõikuspink, tänu millele on võimekus tooteid valmistada tunduvalt kasvanud. Järgmisena on kavas osta laserlõikuspink.

„Eesti ehitussektorisse toodame väga vähe. Kui keegi otse tellib, siis teeme, aga me ei ürita kellegagi siinse turu pärast iga hinna eest võidelda. Kohalik hinnatase seda ei vääri ja turusolkimist on palju. Riski hajutamiseks üritame hoopis järjest enam vaadata ehitusest väljapoole ja leida partnereid pigem masinaehitajate seast. Kui saaksime stabiilse suure tellimuse, suudaksime tegevust üsna kiiresti märkimisväärselt laiendada. Usun, et leiaksime ka täiendavat tööjõudu, sest näiteks keevitajate palgad on meil ümbruskonnas ühed paremad. Juba sel kevadel loodame tegelikult paar-kolm head uut meest leida. Praegu on meil Eesti ja Soome peale kokku 25 töötajat. Mõtleme pidevalt omatoodete peale, aga neid leida pole lihtne. Nüüd, kui on olemas plasmalõikuspink, saame avaramalt mõelda. Lihtsamaid asju saavad paljud teha, suuremad investeeringud annavad võimaluse tootmist mitmekesistada.”