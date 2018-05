Hommikut alusta sooja vee joomisega

Taimed, mis soodustavad ainevahetuse tööd, on kõrvenõges, võilill, kikkaputk, piparmünt, mustikas, käokuld, küüslauk ning aed- ja metsmaasikas.

Kõik, mis mõjutab tervist ja organismi puhastust, algab toidust, mida sööd. Toit on kütus sinu mootorile. Ära söö emotsionaalse nälja täiteks, vaid ainult siis, kui kõht on tühi. Mida värskem, töötlemata, terviklikum on sinu toit, seda parem tervisele.