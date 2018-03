Eestis valminud päikesepaneele leiab nii Antarktikast kui Valgest Majast

Pukk soovitab nii polükristallilisi kui ka monoelementidest paneele: «Esimesed on tavaliselt soodsamad, kuid monoelementidega on võimalik saavutada sama pinnaühiku peal suuremat võimsust, seega kodumajapidamistele sobiks viimane paremini. Paigaldusraami kui ka inverteri osas soovitan siiski Euroopa toodangut. Kvaliteetsem kaup tasub ennast kiiresti ära.»

Puki sõnade kohaselt võib päikesepaneelide ostu võtta alternatiivse pensionisambana. «Esiteks ei ohusta seda inflatsioon ja tootlikkus on 9–10% juures. Teiseks vähenevad kohe elektriarved. Vabastate ennast ka elektrihinna kõikumistest, sest oma elektritootmisega olete selle enda jaoks fikseerinud. Paneelide olemasolu tõstab ka kinnisvara väärtust. Vähemasti meie paneelid säilitavad isegi pärast 26 kasutusaastat 80% oma algsest võimsusest ja tähtis on see, et meie suudame oma garantiid tagada. Ma ei kujuta ette, et isegi paari aasta pärast peale paneelide ostu mõni Aasia firma teid enam võimalike pretensioonidega jutule võtab.»

Endiselt tuleb päikesepaneeli tootjatel kokku puutuda mitmesuguste levinud eksiarvamustega. «Kardetakse, et paneelid ei pea kauem vastu kui kümmekond aastat või ei tasu kunagi ära. Need arvamused on tekkinud teadmatusest või kokkupuutest madala kvaliteediga toodete või asjatundmatu paigaldusega,» selgitab Pukk.

«Suur osa paigaldusi Eestis on suurte puudustega, levinud on nii montaaživead, planeerimisvead kui ka möödalaskmised komponentide valikus. Tootlikkuses need tihti ei avaldugi, kuigi oleme näinud vägagi suuri erinevusi võrreldes enda paigaldistega. Meenub üks «maailma parima inverteritehnoloogiaga» tehtud töö, mis meie läheduses paikneva samalaadse jaamaga annab 12% vähem energiat. Ka paneelide lennuomadustest tuules on näited olemas. Pikaajalist investeeringut on mõistlik teha ikka kaalutletult, agressiivseid müügivõtteid tõrjudes. Paljude siin pakutavate paneelide kohta on meil näiteks olemas paneelitestriga tehtud võimsuse mõõtmise tulemused. Peab ütlema, et enamik meie klientidest on tulemusi nähes olnud väga üllatunud,» kõneleb Pukk.

Mida aga öelda inimesele, kes loeb, et päikesepaneelide areng on kiire, ja usub, et varsti tuleb turule fundamentaalselt uus tehnoloogia – kaks korda odavam ja kaks korda võimsam?