Väikelinna majandusühistu konkureerib maakonnakeskuse ja Lätiga

Oma pitseri jätavad Kilingi-Nõmme Majandusühistu tegevusele Läti lähedus ja asjaolu, et paljud kohalikud käivad tööl suuremates linnades. Lätti sõidetakse Jäärja või Ikla kaudu. Esimesse on tee lühem, aga Ainažis on oma teada-tuntud tervist kahjustavad magnetid. „Ostude arv meie poodidest on mõnevõrra kahanenud, põhjuseks Läti lähedus, aga peame hakkama saama ja samal ajal arenema. Eelmisel aastal tegime oma Ehituskeskuses kapitaalremondi ja pärast seda on seal käive kasvanud 37 protsenti. Vahetasime välja kütte-, ventilatsiooni- ja valgustussüsteemid, kõik on nägus ja ajakohane, samuti uuendasime ja laiendasime ligemale poole võrra tootevalikut. Ehituskeskusel läheb järjest paremini, sest kohalikust poest saab kauba mugavamalt ja kiiremini kätte. Aga eks need, kel suurt kogust materjale tarvis, teevad ikka linna- või Läti tiiru ära. Ei ole saladus, et ehituskaup on samuti lõunanaabrite juures odavam,ˮ tõdeb Ilves.

Kohaliku elu keskus

Eelnevast hoolimata on ta veendunud, et kui ostukeskkond, sortiment ja hinnad on vastuvõetavad, jagub ostjaid ka väikelinna: „Kilingi-Nõmme Konsum ja Ehituskeskus on nüüd renoveeritud. Viimane suurem töö oli kogu kompleksi gaasiküttele üleviimine. Seni oli meil palgal kolm inimest, kes puid katlasse loopisid, mis oli igas mõttes ebaefektiivne. Haldusjuhina seisan hea selle eest, et kogu meie tehnika muutuks järjest nüüdisaegsemaks: valgustus, külmatehnika, kassaaparaadid jne. Sama on töötingimuste ja kliendile nähtava poolega. Tulevikus tahame parandada oma väiksemate poodide sise- ja välisilmet, sest inimesed tahavad sisseoste teha nägusalt kujundatud atraktiivses keskkonnas. Arenguperspektiivina näeme laienemist Pärnu poole.ˮ

Pidevalt tuleb jälgida kohalike tarbijate soove ja vajadusi ning ette tuleb üllatusigi. „Koristasime Konsumi fuajeest ära ühe väsinud välimusega pingi, aga vanemad poekülastajad nõudsid seda tagasi, sest neil pole muud kohta, kus jalga puhata ning üksteisega oma rõõme ja muresid jagada. Panime uue, suurema ja mugavama pingi tagasi ja tõime sinna kõrvale kohvimasina. Peale kaupluse oleme seega ka vaba aja veetmise koht. Hästi on vastu võetud Kilingi-Nõmme Konsumi uus pagaritoodete ja pitsalett. See ongi ühtse kompleksi loomine, et soovi korral saaks inimene siin peale ostmise lihtsalt aega veeta ja suhelda. Kilingi-Nõmme Konsumi teisel korrusel on juuksurisalong, hiljuti avas oma töökoja kingsepp, siin on taaskasutuskauplus ja tavanditeenindus. Käsitöötegijad saavad siin oma näputööd müüa. Üle tee on kohvik ja turg. Turgu majandame samuti meie. Kel aga huvitavaid mõtteid tekib, neile püüame sobiva rendipinna leida. Näiteks mõni ettevõtlik kosmeetik oleks teretulnud,ˮ arvab Ilves.