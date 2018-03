Selle talutehnika külge saab ühendada kuni viis nutiseadet

Seeriasse kuuluvad kompaktne ja madal Compact, võimsam Premium ja suurfarmidele mõeldud System.

Uuenduslik on masina juures ennekõike selle filtreerimissüsteem, mis garanteerib survel ja tagasivoolul pikad, kuni 1000 töötunni pikkused hooldusintervallid, mis omakorda vähendab Siloking SelfLine 4.0 ülalpidamiskulu.

Masinal on standardvarustuses hüdraulikaõli eelsoojendi. Kui masin on talvel öö otsa külma käes seisnud, siis tagab eelsoojendi, et hüdrosüsteemid käivituvad sujuvalt.

Võrreldes eelnevate iseliikuvate mudelitega on uue seeria kabiin hulga avaram ja mugavam. Samas asetseb kabiin palju madalamal kui teistel sarnastel masinatel – juhil on lihtsam sisse-välja käia. Uuel seerial on peal võimas ja ökonoomne 4- või 6-silindriline Volvo mootor, mille hooldusvälp on 1000 töötundi. See aga tähendab, et hooldustööle kulub poole vähem aega.

Silokingi mikserite mõningane eripära seisneb selles, et selle kolu otsaseinad on veidi nurgelised, mitte lihtsalt ümarad. See tekitab seinte ääres liikuvale söödale väikese takistuse, nõnda tagatakse kiire ja efektiivne segamine. Väljalaadimisluuke saab tellida, nii nagu agrofirma farmis vaja on – luuk ees paremal, luuk taga paremal, keskel või vasakul. Teine lahendus on kasutada mahalaadimiseks hoopis lindiga ristkonveierit kas mikseri ees või taga.

Siloking on asunud juurutama uut Data söötmistehnoloogiat. Järelveetava mikseri küljes on nimelt juhtmeteta ruuter, mille külge saab ühendada kuni viis nutiseadet, et jälgida kaalusid. Uue värviekraaniga funktsioonipuldi abil saab valida eri söödaretsepte ja juhtida mikseri hüdraulikasüsteemi tööd. Siloking Data lahenduse saavad standardis kaasa kõik TrailedLine 4.0 mudelid, paketti kuulub ka söödaratsioonide koostamise tarkvara.