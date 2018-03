Metsaturul on liikvel kahtlaselt sõbralikud ja helded ostjad

Sõltumatu metsavahendaja Metsaoksjon.ee hiljutise uuringu järgi kavatseb tänavu oma metsamaad või raieõigust müüa vaid iga seitsmes metsaomanik, kuid surve müüa muutub alanud aastal märksa agressiivsemaks. Lõppenud aastal sai enam kui 80 protsenti metsaomanikest kõne või kirja mõnelt ostuhuviliselt. Asulates olevad teadetetahvlid on mesijutuga ostupakkumistest pungil, üha sagedamini kutsutakse metsaomanikust sõpra või naabrit üles andma.

Kui oled metsaomanik, saad sel aastal arvatavasti mõne ostupakkumise. Pakkujad esitlevad end peaaegu alati «sõltumatu vahendajana», mis mõnikord on sulatõsi, sagedamini aga otsene vale. Väheste päris vahendajate hulka on tekkinud hulk ostuinimesi, kes on otseselt kokkuostjate teenistuses ja kelle ainus eesmärk on vara omanikult võimalikult odavalt kätte saada.

Kõige tõenäolisemalt saavad tüssata metsaomanikud, kel puudub müügikogemus ja selge arusaam turuhindadest. Ostukõnet saades ei tasu kindlasti toru hargile visata, vaid pakkumine ära kuulata. Tuleb aga mõista, kas räägid avantüristiga, kel eesmärk sinu metsa võimalikult odavalt kätte saada, või sõltumatu vahendajaga, kelle töö on ostjad-müüjad kokku viia võimalikult headel tingimustel. Metsaoksjon.ee kogemus kinnitab, et sõltumatul ja läbipaistval oksjonil kerkib metsa hind peaaegu alati kallimaks kui üksikpakkumistes.

Metsaoksjon.ee annab avantüristi äratundmiseks järgmised soovitused.

Ümmargused summad esimeses kõnes

Kui kõnes hakkavad pikema sissejuhatuseta kõlama ilusad ümmargused summad, on ostuhuvilisel selge siht, mis hinnaga ta soovib ostjalt metsa kätte saada. Võite kolm korda arvata, kas see hind teenib ostja või metsaomaniku huve. Tõmba julgelt pidurit ja uuri oma metsa tegelik turuhind järele.

Psühholoogiline survestamine

Paremat pakkumist kusagilt ei saa, tehinguga on kiire, pakkumine kehtib vaid kaks päeva – see on ebaeetiliste müügimeeste (ja ostumeeste) klassika. Kellelgi pole turust nii head ülevaadet, et midagi sellist tõsiselt väita. Kui vastakski tõele, et tema pakkumine on turu kõige kallim, teeks see temast turu kõige lollima ostja.

Ebaselged huvid

Kui teed metsatehingut, pead vähemalt teadma, kelle huve vastaspool esindab. Lõppostja või tema esindaja huvi on mets odavaima võimaliku hinnaga kätte saada. Sõltumatu vahendaja äriks on müüjate ja ostjate kokkuviimine vastastikku kõige tulusamal moel.

Kui tegemist on vahendajaga, siis uuri, kuidas ta plaanib hankida müüjale kõrgeimat hinda ja kui suur on vahendustasu. Ostjal tuleb olla kursis, kuidas enampakkumine on korraldatud, kas suuliselt või kirjalikult ning kuidas ostja sellel silma peal hoida saab.

Veendu kindlasti ka, kas ostja tunneb huvi metsaraie õiguse või kinnistu ostmise vastu koos sellel asuva metsaga.

Manipuleerimisvõte: ukselt tagasipöördumine