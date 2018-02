Eestile olulised seemned jõudsid Teravmägede seemnehoidlasse

Lisaks anti seemnehoidlasse pikaajalisele hoiustamisele ETKI geenipanga kollektsiooni aretus- ja rahvaselektsiooni sortide, aretiste ning loodusest kogutud materjali seemnete varukoopiad. Põhikollektsiooni hävimisel või muudel erakorralistelt põhjustel on võimalik neid tagasi saada ja põllumajanduses uuesti kasutusele võtta.

Maailma kultuurtaimede seemnete tagavara sisaldav Teravmägede seemnepank asub Norras Lääne-Teravmägede saarel. Selle eesmärk on säilitada võimalikult paljude taimeliikide seemnevarusid, et tagada liikide säilimine näiteks looduskatastroofide, sõdade ja taimehaiguste korral. Seemned on pakitud neljakordsesse hermeetilisse ja soojusisoleeritud pakendisse.