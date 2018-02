Erametsakeskus kolib töökohad Tallinnast Raplasse

Kolimise eesmärgiks on regionaalsete erisuste vähendamine pealinna ja maakonnakeskuste vahel ning riigipalgaliste konkurentsivõimelise töötasuga töökohtade kättesaadavuse parandamine väljaspool pealinna.

Raplas aadressil Tallinna maantee 22 asuvas kontoris alustatakse tööd 5. märtsist. Lisaks aadressile muutuvad kolimisega mitmed Erametsakeskuse töötajate telefoninumbrid, õiged kontaktid on olemas erametsaportaalis aadressil www.eramets.ee/kontakt .

Koos Erametsakeskusega avavad Raplas oma esinduse ka kaks kohalikku metsaühistut – Vardi Erametsaselts ja Kohila Metsaselts. Nii tekib Raplasse piirkondlik erametsaomanike teeninduspunkt, kuhu kõik metsaomanikud oma metsaküsimustega oodatud on.

Erametsakeskus on riigi sihtasutus, mille ülesanneteks on metsandustoetuste vahendamine ja erametsanduse arendamine. Alates 2000. aastast on läbi Erametsakeskuse Eesti erametsade kasvatamisse ning metsaomanike ühistegevuse arendamisse investeeritud üle 80 miljoni euro.