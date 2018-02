Trepp peaks kestma sama kaua kui maja

Vändra lähedal Suurejõel tegutseb 2002. aastast osaühing Arkinet, mille peamine tegevusala on treppide valmistamine. Firma sünni taga on ettevõtlik perekond Kirsipuu, kes oma esimese kooperatiivi asutas Tallinnas juba 1988. aastal. „Meil olid taksod, juuksurid, õmblejad. Ettevõtlusega algust tehes mõistsime, et kui seni olime tööl lihtsalt käinud, siis nüüd hakkame tööd tegema,” meenutab koos abikaasa Andresega tänagi aktiivselt firma tegemistes kaasa lööv Õie Kirsipuu. „1993. aastal „küüditati” meid Tallinnast minema, sest elamispind tagastati kunagistele omanikele. Hea, et meil oli Suurejõel hütike, kuhu tulla. Paar aastat arendasime talu, aga nägime, et sellega kaugele ei purjeta.” Sündis otsus rajada Pärnusse kesklinna silla kõrvale Ülejõe turg. „Turgu pidasime kaks aastat ja selle müügist saadud rahaga ostsime omakorda ära Suurejõe kauplusehoone, sest tahtsime kodule lähemal tegutseda. Pidasime kauplust ja baari, aga mida aeg edasi, seda raskem oli ketipoodidega konkureerida. Juba kauba kättesaamine on väikepoodniku jaoks hulga keerulisem ja kallim. Tegelikult kehtib see ka puidufirma kohta – materjalidel tuleb linnas järel käia. Kui tahad valikut, pead Tallinnasse sõitma, edasi-tagasi tuleb kaks ja poolsada kilomeetrit. Kõik see on kulu. Väikeettevõtlus on maapiirkondades erinevate valitsuste poolt sihipäraselt ilma toeta jäetud, tundub juba, nagu oleks see teadlikult niimoodi korraldatud. Suurejõel tegutsemisel on majanduslikus mõttes linnaga võrreldes vaid üks eelis, maamaks on väiksem,” naerab Andres.