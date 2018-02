Väikekaupmehed: ka piimaaktsiis tekitaks piiriülese juusturalli

Eesti Väikekaupmeeste Liitu kuuluva maapiirkondades tegutseva toidupoeketi «Meie» juhatuse esimees Rein Reinvee sõnul ei ole kellelegi saladus, et eelkõige mõjutab praegust kaubanduse olukorda üks konkreetne tootegrupp, mida üha enam ostetakse Lätist.

«Väikekaupmeeste käibed on väikesed ja kasumid minimaalsed. Kui võetakse ära üks tootegrupp, siis saab minimaalsest kasumist kahjum ja pood suletakse,» ütles Reinvee. «Asi pole pelgalt alkoholis.» Toome näite, et kui riik otsustaks aktsiise määrata piimatoodetele, siis algaks samasugune piima-juusturalli. Väikeses maapoes on arvel iga tootegrupp, iga klient ja iga elanik. Kui kogukond läheb Lätti piima-juustu ostma, ostab ta sealt kaasa ka muid tooteid,» kõneles Reinvee.